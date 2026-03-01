經典賽》「確實有受到時差影響」 林昱珉有話老實說

林昱珉。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本宮崎報導〕效力響尾蛇的旅美左投林昱珉從美國搭機，直到昨天晚上才抵達日本宮崎與台灣隊會合，他坦言，目前確實有受到時差影響，就是慢慢調整，近年旅外發展，比較知道要怎麼調整時差。

林昱珉今天現身宮崎SOKKEN球場，首度參與台灣隊練球，他表示，昨天確實搭滿長一段時間的飛機，身體比較疲勞一點，今天就是輕鬆活動，先把整個身體舒展開來，調整到最好的狀態。

今年林昱珉投入大聯盟春訓，熱身賽投1場1.2局失2分，他說，春訓調整狀態還不錯，今年有增重5公斤，身體肌肉量比較好，球速比較快一點，現在先以控球為主。

今年林昱珉提早返美備戰，對於近期個人狀態，他認為，比較好的部分是所有變化球的犀利度都很夠，希望控球可以更好一點，經典賽對選手來說是不穩定的因素，很希望可以提早開季，所以今年決定提早回到美國準備，也提早排好訓練課表，讓自己可以沒有負擔地丟球。

今天遇到12強戰友張奕，林昱珉笑說，張奕有說他比較沉穩一點，自己也不知道，可能有小孩，所以比較成熟一點。

林昱珉加入台灣隊，也與台美混血戰將「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）小聊幾句，林昱珉表示，加入響尾蛇那一年，費仔剛好被交易離隊，兩人沒有太多互動，今天早上有主動向費仔打招呼。

