網球》茲維列夫墨西哥雙打再奪冠 一吐單打爆冷出局悶氣

2026/03/01 12:32

〔記者梁偉銘／綜合報導〕德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）雖於阿卡普科男網賽爆冷次輪出局，他與巴西老大哥梅洛（Marcelo Melo）卻爆冷連戰皆捷，最終攜手贏得兩人首座雙打冠軍。

「Marcelo是我十多年的摯友，我們終於一起贏得冠軍。」這項ATP500等級的職業賽在墨西哥海濱度假勝地落幕，自2017年首度合作的茲維列夫與梅洛，3連勝勇闖決戰，並以強勢發球演出，僅花69分鐘就以6：3、6：4擊敗同樣非種子黑馬的奧地利埃爾勒（Alexander Erler）／美國加洛韋 （Robert Galloway），樂得茲維列夫一吐單打失利的悶氣，「我們打進過幾次決賽，最終做到了，所以這意義非凡。我覺得在他給我施加極大壓力的時候，我都能保持冷靜。」

茲維列夫和專攻雙打的梅洛偶爾搭配，2024年蒙地卡羅大師賽拿過亞軍，如今42歲的梅洛獲得職業生涯第42座巡迴賽雙打冠軍，追平克羅埃西亞名將帕維奇（Mate Pavic），並列現役球員之最，「感謝茲維列夫和他的家人，真是太棒了。我們認識快10年，他們一直陪伴支持。」至於世界男單排名第4的茲維列夫，則自2019年與哥哥大茲維列夫（Mischa Zverev）在阿卡普科掄元後，再度贏得雙打金盃。

