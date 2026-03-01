自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》林維恩感冒即將痊癒 打WBC沒在怕「看到誰就打」

2026/03/01 15:57

林維恩。（特派記者陳志曲攝）林維恩。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本宮崎報導〕效力美職運動家的20歲旅美左投林維恩，今年在大聯盟春訓熱身賽出賽2場共投2局失2分，讓他體驗到大聯盟級的震撼。

林維恩說，大聯盟熱身賽很不一樣，比賽很難丟，裁判更厲害，打者也更聰明，比小聯盟震撼的感覺，讓他更早去知道那種強度。

近期林維恩感冒身體微恙，他透露，現在感冒快要痊癒，剛有去拿藥。今天台灣隊練球林維恩進牛棚練投，他說，主要是調整變速球和曲球手感，感覺還可以，教練說還不錯，也沒多說什麼。

台灣隊30名戰將首度合體，林維恩望著全隊，「大家都很強，星度滿夠的，有看到費仔，今天有小聊一下。」至於經典賽期待對上哪一隊，他自信地說，「沒有，看到誰就打，不用怕。」

去年2月經典賽資格賽林維恩對西班牙中繼1局被敲1安無失分，對尼加拉瓜投0.1局無失分，都用三振解決打者，去年他在運動家1A、高階1A和2A和計出賽26場其中13場先發，戰績4勝5敗、防禦率3.72，87局投球狂飆117K。

林維恩說，去年打經典賽資格賽很多球迷，滿緊張的，今年再戰經典不會有很慌的感覺，學到最多的是抗壓性，旅美方面去年還在學習階段，第一個賽季教練對他說，要如何當一名職業球員，今年主要工作是當一名先發投手怎麼調整。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中