經典賽》林維恩感冒即將痊癒 打WBC沒在怕「看到誰就打」

〔特派記者羅志朋／日本宮崎報導〕效力美職運動家的20歲旅美左投林維恩，今年在大聯盟春訓熱身賽出賽2場共投2局失2分，讓他體驗到大聯盟級的震撼。

林維恩說，大聯盟熱身賽很不一樣，比賽很難丟，裁判更厲害，打者也更聰明，比小聯盟震撼的感覺，讓他更早去知道那種強度。

近期林維恩感冒身體微恙，他透露，現在感冒快要痊癒，剛有去拿藥。今天台灣隊練球林維恩進牛棚練投，他說，主要是調整變速球和曲球手感，感覺還可以，教練說還不錯，也沒多說什麼。

台灣隊30名戰將首度合體，林維恩望著全隊，「大家都很強，星度滿夠的，有看到費仔，今天有小聊一下。」至於經典賽期待對上哪一隊，他自信地說，「沒有，看到誰就打，不用怕。」

去年2月經典賽資格賽林維恩對西班牙中繼1局被敲1安無失分，對尼加拉瓜投0.1局無失分，都用三振解決打者，去年他在運動家1A、高階1A和2A和計出賽26場其中13場先發，戰績4勝5敗、防禦率3.72，87局投球狂飆117K。

林維恩說，去年打經典賽資格賽很多球迷，滿緊張的，今年再戰經典不會有很慌的感覺，學到最多的是抗壓性，旅美方面去年還在學習階段，第一個賽季教練對他說，要如何當一名職業球員，今年主要工作是當一名先發投手怎麼調整。

