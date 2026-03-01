自由電子報
體育 棒球 中職

中職》統一獅UniGirls新球季發表會 亞太開幕戰全員到齊

2026/03/01 16:40

〔記者林正堃／台北報導〕統一獅UniGirls全體成員今天在台北大直典華宴會館舉辦2026 UniGirls新球季發表會，公布全新LOGO、新球季制服以及年度主視覺，展現全新風格。

以帥氣又帶點小性感的酷辣風格為主軸的新球季全新制服今日首度亮相，整體造型呈現UniGirls陽光健康，同時兼具帥氣與性感的嶄新風格！

統一7-ELEVEＮ獅主場開幕戰將在3月29日於亞太成棒主球場開打，UniGirls也將全員到齊，穿上新制服在球場和球迷一起應援加油。

UniGirls分享新球季願望。（記者林正堃攝）UniGirls分享新球季願望。（記者林正堃攝）

MAGGIE接任UniGirls（右二）隊長職務，JOY（左二）則擔任副隊長。（記者林正堃攝）MAGGIE接任UniGirls（右二）隊長職務，JOY（左二）則擔任副隊長。（記者林正堃攝）
6位練習生也和球迷見面，期待球迷的掌聲。（記者林正堃攝）6位練習生也和球迷見面，期待球迷的掌聲。（記者林正堃攝）
練習生和球迷見面。（記者林正堃攝）練習生和球迷見面。（記者林正堃攝）
新成員姿琳。（記者林正堃攝）新成員姿琳。（記者林正堃攝）
新成員妍蓁。（記者林正堃攝）新成員妍蓁。（記者林正堃攝）
新成員培根。（記者林正堃攝）新成員培根。（記者林正堃攝）
新成員安琪秀舞蹈才藝。（記者林正堃攝）新成員安琪秀舞蹈才藝。（記者林正堃攝）
新成員培根不計形象模仿猩猩。（記者林正堃攝）新成員培根不計形象模仿猩猩。（記者林正堃攝）
新成員子筑秀舞蹈才藝。（記者林正堃攝）新成員子筑秀舞蹈才藝。（記者林正堃攝）
新成員子筑秀舞蹈才藝。（記者林正堃攝）新成員子筑秀舞蹈才藝。（記者林正堃攝）
5位新成員和球迷打招呼。（記者林正堃攝）5位新成員和球迷打招呼。（記者林正堃攝）
5位新成員和球迷打招呼。（記者林正堃攝）5位新成員和球迷打招呼。（記者林正堃攝）
5位新成員和球迷打招呼。（記者林正堃攝）5位新成員和球迷打招呼。（記者林正堃攝）
UniGirls穿著新球季制服亮相，並表演年度主題曲。（記者林正堃攝）UniGirls穿著新球季制服亮相，並表演年度主題曲。（記者林正堃攝）
UniGirls穿著新球季制服亮相，並表演年度主題曲。（記者林正堃攝）UniGirls穿著新球季制服亮相，並表演年度主題曲。（記者林正堃攝）
UniGirls穿著新球季制服亮相，並表演年度主題曲。（記者林正堃攝）UniGirls穿著新球季制服亮相，並表演年度主題曲。（記者林正堃攝）

UniGirls穿著新球季制服亮相。（記者林正堃攝）UniGirls穿著新球季制服亮相。（記者林正堃攝）

畢業的Yovia與詩詩感性向球迷道別。（記者林正堃攝）畢業的Yovia與詩詩感性向球迷道別。（記者林正堃攝）

UniGirls全體成員舉辦新球季發表會。（記者林正堃攝）UniGirls全體成員舉辦新球季發表會。（記者林正堃攝）

