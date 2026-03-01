自由電子報
體育 籃球 其它

世界盃資格賽》輸給台灣、日本吞2連敗 李賢重：假以時日我們會成為危險的球隊

2026/03/01 16:21

李賢重。（取自FIBA官網）李賢重。（取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕南韓隊今在2027世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段第2戰以72：78不敵日本苦吞2連敗，主力前鋒李賢重仍表示為團隊感到驕傲，與新總教練的磨合還需要一點時間，「再給我們一點時間，我們會成為一支危險的隊伍。」

南韓隊這次除依舊沒有歸化球員外，主力長人河潤基、李元錫也缺陣，團隊平均身高193.2公分，面對台灣與日本分別受到歸化球員高柏鎧、霍金森壓制，總教練馬祖爾茲坦言，這次客場2連戰有很多交通移動時間，備戰過程相當辛苦，今天面對日本未做好鞏固籃板，加上最後2分鐘出現不少失誤，也種下敗因。

今天適逢南韓紀念1919年三一獨立運動的「三一節」，在國慶日吞下2連敗，馬祖爾茲賽後也被在場的南韓媒體問及此事，他表示，雖然外界有很多討論，但球員是人，在場上也都展現奮戰精神，拚到最後一刻。

南韓一哥李賢重今找回手感15投7中貢獻全場最高28分，另有11籃板，可惜仍無法率隊贏球，他表示，「我為團隊感到驕傲，我們奮戰到了最後一刻，雖然結果令人失望，但日本是實力強勁的隊伍，我們沒有鞏固好籃板，也有很多出手機會沒有把握，他們球的流動也做得比我們更好。」

南韓隊此次第二階段除由45歲的拉脫維亞籍總教練馬祖爾茲接掌兵符，陣容也進行換血、啟用不少新人，李賢重指出，新教練很強調細節，「他帶給我們很多新的東西，我們還需要一點時間適應，2連敗讓我們學到很多，我也會努力成為球員與教練之間的橋樑，我認為我們只是還需要時間，再給我們一點時間，我們會成為很危險的隊伍。」

