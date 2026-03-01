中職》洪總勾勒台鋼打線 點名20歲宋柏翰有機會開季一軍

宋柏翰。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕距離開季雖仍約有一個月，台鋼雄鷹總教練洪一中的腦中已漸有開季雛型，除了指出剛從經典賽台灣隊歸隊的王博玄本季固定守外野，也點出20歲一壘手宋柏翰開季就有機會在一軍。

台鋼今天兵分兩地進行練習賽，一組人留在皇鷹學院基地和培證英雄比賽，另一組則在澄清湖球場和Oisix新瀉天鵝之皇進行交流賽。在下午1點和英雄之戰，王博玄歸隊後就排入打序擔任先發1棒DH，而之前右後背拉傷的一壘手顏郁軒也傷癒進行春訓首場實戰，而在下午5點和新瀉之戰，宋柏翰擔任先發6棒一壘手，則是洪總點出開季有機會一軍的新亮點。

請繼續往下閱讀...

在開季外野手部分，除了傷癒歸隊的陳文杰回到中外野防區，王柏融守左外野，王博玄也將固定擔任右外野手、不必兼任一壘手；內野手環節，除了三壘手吳念庭、游擊手曾子祐，曾昱磬從外野拉進內野守二壘，還有一壘有顏郁軒、宋柏翰等選項。洪總已大致勾勒出打線雛型，但目前距離開季還有一個月，都還要再持續觀察表現。

「曾昱磬就是中心打者的型，打起來很有力量。」洪總表示其實他內、外野都可以，也會再視狀況安排他的位置，但對於他的長打能力給予肯定。至於宋柏翰的打擊型態也受到肯定，洪總說：「他的打擊軌道很好，打擊幅度是長打型的，只是還年輕，力量尚未完全爆發。」

由於主戰捕手張肇元因傷報銷，捕手環節也成隱憂，劉時豪今天在皇鷹學院的練習賽先發蹲捕，洪總認為劉時豪的經驗和打擊能力，在目前捕手群中較好，可能開季需要借重他。

