自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》洪總勾勒台鋼打線 點名20歲宋柏翰有機會開季一軍

2026/03/01 16:43

宋柏翰。（資料照，記者李惠洲攝）宋柏翰。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕距離開季雖仍約有一個月，台鋼雄鷹總教練洪一中的腦中已漸有開季雛型，除了指出剛從經典賽台灣隊歸隊的王博玄本季固定守外野，也點出20歲一壘手宋柏翰開季就有機會在一軍。

台鋼今天兵分兩地進行練習賽，一組人留在皇鷹學院基地和培證英雄比賽，另一組則在澄清湖球場和Oisix新瀉天鵝之皇進行交流賽。在下午1點和英雄之戰，王博玄歸隊後就排入打序擔任先發1棒DH，而之前右後背拉傷的一壘手顏郁軒也傷癒進行春訓首場實戰，而在下午5點和新瀉之戰，宋柏翰擔任先發6棒一壘手，則是洪總點出開季有機會一軍的新亮點。

在開季外野手部分，除了傷癒歸隊的陳文杰回到中外野防區，王柏融守左外野，王博玄也將固定擔任右外野手、不必兼任一壘手；內野手環節，除了三壘手吳念庭、游擊手曾子祐，曾昱磬從外野拉進內野守二壘，還有一壘有顏郁軒、宋柏翰等選項。洪總已大致勾勒出打線雛型，但目前距離開季還有一個月，都還要再持續觀察表現。

「曾昱磬就是中心打者的型，打起來很有力量。」洪總表示其實他內、外野都可以，也會再視狀況安排他的位置，但對於他的長打能力給予肯定。至於宋柏翰的打擊型態也受到肯定，洪總說：「他的打擊軌道很好，打擊幅度是長打型的，只是還年輕，力量尚未完全爆發。」

由於主戰捕手張肇元因傷報銷，捕手環節也成隱憂，劉時豪今天在皇鷹學院的練習賽先發蹲捕，洪總認為劉時豪的經驗和打擊能力，在目前捕手群中較好，可能開季需要借重他。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中