世界盃資格賽》日本搶下關鍵第3勝 贏球功臣霍金森：輸給中國很難受

〔記者盧養宣／綜合報導〕日本隊今在2027世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段第2戰，靠歸化中鋒霍金森攻下24分、8籃板，渡邊雄太進帳15分，以78：72力退南韓，勇奪小組賽第3勝，暫居分組龍頭，晉級次輪機率大增。

根據FIBA官網指出，日本隊今天之前在FIBA一級國際賽事對南韓苦吞6連敗，上次贏球已經要追溯至1997年亞錦賽，今天一掃週四遭中國逆轉陰霾，在沖繩搶下關鍵一勝，也是新任主帥桶谷大的國際賽執教首勝。

桶谷大表示，球員在輸給中國後迅速調整心態，今天相較於上一戰面對中國更早遇到困難，但團隊依然保持冷靜，齋藤拓實與霍金森在關鍵時刻表現出色，「團隊今天在防守端也做得很好，在籃板上佔得上風，這是一場團隊的勝利。」日本今在南韓沒有歸化球員下，籃板是41：28的優勢。

霍金森前一戰面對中國被柯克取代未上場，今重返陣線展現宰制力，他提到，中國與南韓是兩支完全不同風格的球隊，「中國隊更偏重內線進攻，南韓更依賴外線投射，從打中國轉換到打南韓，戰術風格上的差異就是一大挑戰，我認為我們在兩場比賽之間的轉換做得很好，保持專注力並調整心態，最重要的是要捍衛主場，輸給中國隊真的很難受，所以我們知道必須振作贏下這場比賽。」

