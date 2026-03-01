中職》昨對陽岱鋼投出台鋼實戰第1球 黃子鵬是4/6主場開幕戰的頭號人選

黃子鵬。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕黃子鵬昨投出穿上台鋼雄鷹球衣的實戰第1球，就順利解決旅日名將陽岱鋼，如今他也是台鋼教練團屬意的4月6日主場開幕戰頭號人選，他則會把握接下來每場比賽，「即便不是投那一場比賽，穿上這件球衣，就要很珍惜，也希望能把自己的能力拿出來。」

黃子鵬去年季後行使自由球員權利，最後以5年6600萬合約加盟台鋼，昨天則對在Oisix天鵝之皇交流賽登板，投出披上69號新球衣的第1場比賽，結果用21球投2局無失分，踏出好的第1步。黃子鵬表示，昨天的目標很簡單，就是找回一到球場就進入比賽的節奏，「畢竟也是換了一個主場，所有的流程，要從熱身賽去建立」，他認為昨役一開始的放球點還不穩定，第2局就漸入佳境。

第1次遇到陽岱鋼，黃子鵬只用1顆球就讓他擊出滾地球出局，他說在比賽之前，就有問過隊友關於新潟打線的習性，「隊友說他們的打法很積極，也比較豪邁一點，像學長就很積極、打第1顆。」不過黃子鵬遇上第2名打者就連續出現較偏差的壞球，仍在重新感受比賽的節奏。

台鋼投手教練蕭任汶表示，黃子鵬昨天的表現很棒，接下來他在自辦和公辦熱身賽還會出賽3場，目標是在開季前累積到5、6局的投球量。蕭仼汶也不諱言，教練團目前是朝著讓黃子鵬投4月6日澄清湖主場開幕戰的方向，「我們是朝這個方向發展。」

黃子鵬參加賽前簽名會。（台鋼雄鷹提供）

