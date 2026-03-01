自由電子報
籃球

世界盃資格賽》好可惜！陳盈駿砍26分 台灣隊打3節好球遭中國逆轉

2026/03/01 17:57

台灣第四節遭逆轉，不敵中國。（籃協提供）台灣第四節遭逆轉，不敵中國。（籃協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今天在世界盃資格賽首輪第二階段迎戰中國，最多曾取得11分領先，末節擋不住對手逆襲，即便陳盈駿攻下26分、林庭謙也有22分進帳，最終仍以93：100敗下陣來，無緣收下2連勝。

台灣隊在這次資格賽和中國、日本以及南韓同組，上階段對日本吞下2連敗，但是在這階段首戰於主場擊敗南韓，扳回一城，今日賽前戰績為1勝2負。不過，這次第二戰碰上中國，考量政治因素，比賽被迫移師到菲律賓馬尼拉的亞洲購物中心體育館舉行。

台灣隊過去在國際籃總（FIBA）成人正式比賽中，對中國僅拿1勝吞下15敗，這一勝是在2013年亞錦賽拿下，當時為「黃金世代」成員包含林志傑、田壘等人，比賽場地就是在今天的體育館，台灣隊也盼能複製同樣戲碼。

台灣隊今天先發同樣由CBA三俠陳盈駿、林庭謙、劉錚搭配雷蒙恩和高柏鎧先發，開局台灣隊一度和中國隊拉鋸，但趙繼偉連續飆進三分球後，中國取得領先，高柏鎧1人在首節包辦12分，但台灣隊仍以5分落後。不過，第2節輪到陳盈駿和盧峻翔輪流跳出，加上劉錚飆進超高難度三分球，半場打完暫時以51：50領先。

陳盈駿、林庭謙開局連續命中三分球助隊擴大領先，但中國隊反擊也來得很快，在趙睿帶領下持續緊咬，隨後林庭謙三分打助隊擴大到9分領先。雖然中國隊也在外線有收穫，但林庭謙、陳盈駿再次跳出，擋下對方逆襲，還擴大到雙位數優勢，只是最後關頭失誤，僅剩下6分領先。

末節中國隊持續緊咬，並在終場前4分多鐘時靠著罰球追到一個球權差距隨後追平，最後1分多鐘時趙睿外線出手遭犯規，3罰中2取得2分領先，且又在罰球線上得分，並在最後15秒時擴大到5分領先。台灣隊還有一波進攻，但林庭謙外線出手沒進，最終以7分差敗下陣來。

台灣隊今天5人得分上雙，陳盈駿繳出全隊最高26分、4助攻，林庭謙22分次之，高柏鎧進帳19分、11籃板，盧峻翔進帳15分；中國隊部分，朱俊龍拿下19分全隊最高，全隊罰球次數多達31次。

盧峻翔。（籃協提供）盧峻翔。（籃協提供）
陳盈駿。（籃協提供）陳盈駿。（籃協提供）
劉錚。（籃協提供）劉錚。（籃協提供）
陳盈駿。（籃協提供）陳盈駿。（籃協提供）
高柏鎧。（籃協提供）高柏鎧。（籃協提供）

