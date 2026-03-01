自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》穿戴台鋼商品餵球 新潟監督武田勝：「這就是職業心態」

2026/03/01 18:02

Oisix新潟天鵝之皇監督武田勝。（台鋼雄鷹提供）Oisix新潟天鵝之皇監督武田勝。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕賽前全程餵球時，Oisix新潟天鵝之皇監督武田勝把台鋼球團送的造型兒童背包穿戴在身上，到了比賽進行時，他又TAKAO造型法蘭絨披肩戴在頭上，十分盡責幫助台鋼宣傳商品，他展現親切笑容說：「這就是職業心態」。

47歲的武田勝曾在日職火腿鬥士效力11季共登板244場，連兩年率新潟來台和台鋼進行交流賽，他在賽前打擊練習時全程為選手餵球，受訪時表示，「不想給其他教練太多負擔，畢竟人數比較少，這是我的責任。」還笑著反問：「我是好監督吧？」

但更引人注意的是，武田勝在餵球時還將台鋼商品穿戴在身上，那是球團送他的「TAKAO陪你長大兒童後背包」，到了開賽後，他不但在休息室把TAKAO披肩戴在頭上，就連去擔任一壘指導教練時，還先戴上頭盔，再把披肩戴上去。武田勝還說：「回日本後，我也會好好為台鋼宣傳」，稱職扮演宣傳大使。

談到新潟隊本季設下勝率5成目標，武田勝表示確實是滿困難的目標，「但今年球隊是第3年（在日職二軍體系），希望把目標訂高一點，大家一起努力去完成。」39歲的老大哥陽岱鋼今年主動要求內、外野都要練，武田勝則表示：「身為監督，也想要好好幫助他」。

Oisix新潟天鵝之皇監督武田勝。（台鋼雄鷹提供）Oisix新潟天鵝之皇監督武田勝。（台鋼雄鷹提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中