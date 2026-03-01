中職》穿戴台鋼商品餵球 新潟監督武田勝：「這就是職業心態」

Oisix新潟天鵝之皇監督武田勝。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕賽前全程餵球時，Oisix新潟天鵝之皇監督武田勝把台鋼球團送的造型兒童背包穿戴在身上，到了比賽進行時，他又TAKAO造型法蘭絨披肩戴在頭上，十分盡責幫助台鋼宣傳商品，他展現親切笑容說：「這就是職業心態」。

47歲的武田勝曾在日職火腿鬥士效力11季共登板244場，連兩年率新潟來台和台鋼進行交流賽，他在賽前打擊練習時全程為選手餵球，受訪時表示，「不想給其他教練太多負擔，畢竟人數比較少，這是我的責任。」還笑著反問：「我是好監督吧？」

請繼續往下閱讀...

但更引人注意的是，武田勝在餵球時還將台鋼商品穿戴在身上，那是球團送他的「TAKAO陪你長大兒童後背包」，到了開賽後，他不但在休息室把TAKAO披肩戴在頭上，就連去擔任一壘指導教練時，還先戴上頭盔，再把披肩戴上去。武田勝還說：「回日本後，我也會好好為台鋼宣傳」，稱職扮演宣傳大使。

談到新潟隊本季設下勝率5成目標，武田勝表示確實是滿困難的目標，「但今年球隊是第3年（在日職二軍體系），希望把目標訂高一點，大家一起努力去完成。」39歲的老大哥陽岱鋼今年主動要求內、外野都要練，武田勝則表示：「身為監督，也想要好好幫助他」。

Oisix新潟天鵝之皇監督武田勝。（台鋼雄鷹提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法