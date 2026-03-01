自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》李灝宇在國家隊主守二壘 重現U18世界冠軍二游黃金搭檔

2026/03/01 18:34

鄭宗哲（左）與李灝宇（右）討論二游守備如何搭配。（特派記者陳志曲攝）鄭宗哲（左）與李灝宇（右）討論二游守備如何搭配。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本宮崎報導〕旅美好手李灝宇在這屆經典賽被教練團定位守二壘，今天練球結束他與隊友鄭宗哲在二壘壘包附近討論許久，演練可能出現的狀況。李灝宇解釋，U18世界盃有跟鄭宗哲搭配，兩人都是在美職體系，剛才有聊一下，他喜歡傳哪裡，自己的站位要在哪裡。

上一屆經典賽台灣隊內野陣型為一壘手張育成、二壘手鄭宗哲、三壘手吳念庭、游擊手江坤宇，這屆經典賽先發二游搭檔有可能換成李灝宇和鄭宗哲，兩人是2019年U18世界盃冠軍的二游黃金拍檔。

去年李灝宇在老虎3A守二壘54場共474局出現1次失誤，二壘守備率9成95，守三壘60場共510局有9次失誤，游擊守備率9成43，今年球季老虎球團給他的任務是主守三壘。

在國家隊守二壘，回到母隊老虎守三壘，李灝宇指出，「教練有說，今天練習時先守二壘，我在美國守三壘比較多，既然教練要我守二壘，就照教練安排。」

李灝宇昨天晚上才與台灣隊會合，今天練球有讓他習慣與不習慣的地方，他指出，隊友都講國語，還滿習慣的，只是球場內野的土有點不習慣，這裡是黑土，美國內野有草皮。

對於是否有時差調整的問題，李灝宇說，「應該說，每一年都這樣來來回回，到哪裡就睡到哪裡，比較沒有時差問題，可能比較早一點起來，睡還是照樣睡。」

李灝宇。（特派記者陳志曲攝）李灝宇。（特派記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中