經典賽》李灝宇在國家隊主守二壘 重現U18世界冠軍二游黃金搭檔

鄭宗哲（左）與李灝宇（右）討論二游守備如何搭配。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本宮崎報導〕旅美好手李灝宇在這屆經典賽被教練團定位守二壘，今天練球結束他與隊友鄭宗哲在二壘壘包附近討論許久，演練可能出現的狀況。李灝宇解釋，U18世界盃有跟鄭宗哲搭配，兩人都是在美職體系，剛才有聊一下，他喜歡傳哪裡，自己的站位要在哪裡。

上一屆經典賽台灣隊內野陣型為一壘手張育成、二壘手鄭宗哲、三壘手吳念庭、游擊手江坤宇，這屆經典賽先發二游搭檔有可能換成李灝宇和鄭宗哲，兩人是2019年U18世界盃冠軍的二游黃金拍檔。

去年李灝宇在老虎3A守二壘54場共474局出現1次失誤，二壘守備率9成95，守三壘60場共510局有9次失誤，游擊守備率9成43，今年球季老虎球團給他的任務是主守三壘。

在國家隊守二壘，回到母隊老虎守三壘，李灝宇指出，「教練有說，今天練習時先守二壘，我在美國守三壘比較多，既然教練要我守二壘，就照教練安排。」

李灝宇昨天晚上才與台灣隊會合，今天練球有讓他習慣與不習慣的地方，他指出，隊友都講國語，還滿習慣的，只是球場內野的土有點不習慣，這裡是黑土，美國內野有草皮。

對於是否有時差調整的問題，李灝宇說，「應該說，每一年都這樣來來回回，到哪裡就睡到哪裡，比較沒有時差問題，可能比較早一點起來，睡還是照樣睡。」

李灝宇。（特派記者陳志曲攝）

