網球》科博利勇奪墨西哥冠軍 跟上辛納、艾卡拉茲等新星腳步

〔記者梁偉銘／綜合報導〕科博利（Flavio Cobolli）以7：6（7：4）、6：4力退美國悍將蒂亞福（Frances Tiafoe），23歲的義大利好手首度贏得阿卡普科男網賽冠軍，也跟上同胞辛納（Jannik Sinner）、西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）等新世代的接班腳步。

「我小時候就夢想著這一刻！參加這種級別比賽，站上中央球場，聽著人們為我加油。」這項ATP500等級職業賽在墨西哥海濱度假勝地落幕，科博利正手擊球精準無比，帶給蒂亞福沉重壓力，激戰2小時9分鐘出線，不但終止對戰2連敗，最新世界排名也來到生涯新高，從20上升至15席，這位2016年以來最年輕的阿卡普科贏家說：「我非常自豪，不僅是為自己，也為了團隊和家人們，他們總給我很大幫助。」

請繼續往下閱讀...

原本擅長紅土作戰的科博利，去年已經贏得ATP250布加勒斯特、ATP500漢堡雙冠，如今首座硬地金盃到手，讓他成為2000年後出生，第4位能在ATP500賽事不同場地掄元的新世代，前3人正是被譽為「三巨頭」接班人的艾卡拉茲、辛納，以及法國菲斯（Arthur Fils）。

科博利奪冠。 （法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法