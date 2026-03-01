WTT大滿貫》直落四不敵高森愛央收下亞軍 陳忞昕締造台灣青少女大滿貫最佳戰績

陳忞昕在U19女單決賽不敵日本的高森愛央，以亞軍作收。（讀者提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕16歲的台南小將陳忞昕今天在2026年WTT新加坡青少年大滿貫賽U19女單決賽，以0:4不敵U19世界排名第2的日本女將高森愛央，以亞軍作收，仍締造台灣選手在大滿貫賽女單最佳戰績。

U19女單世界排名第7的陳忞昕，這次在新加坡一路擊敗之前從未贏過的中國新生代好手胡一、祝啟慧，4強更克服局數1:3落後，逆轉U15世界排名第一的日本女神童松島美空，首度闖進決賽。

陳忞昕過去和17歲的高森愛央交手4次雖然勝場尚未開胡，但最近一次在去年波德戈里察青少年挑戰賽U19女單4強賽鏖戰5局，才以2分之差飲恨。

今天再度過招，陳忞昕前兩局以5:7、4:7讓出，第3局，陳忞昕在6:5聽牌下被對手連續搶攻得手，6:7再丟1局；沒有退路的陳忞昕第4局放手一搏，4:1強勢開局，去年奪下中國青少年大滿貫賽冠軍的高森，隨後連拿4分以5:4反超，陳忞昕雖然追回1分，但隨後又被對手發球搶攻得手，加上最後接發球失誤，最終5:7苦吞對戰5連敗。

教練黃聖盛表示，和幾前場表現比起來，陳忞昕決賽的狀況並沒有調整到位，畢竟之前的比賽都在第二、三號場館進行，第一次在主場館打決賽，感覺身體有些僵硬，出手的柔軟度和在場上的清醒度都不如昨天，不過，這對她來說應該是一次很寶貴的經驗。

黃聖盛透露，這次出發前原本設定的目標是進4強，但陳忞昕的發揮超乎預期，把之前輸過的選手都贏了一遍，也證明前陣子針對打法做出調整，包括加強節奏變化和增加球的旋轉，已收到成效，希望接下來表現會愈來愈好。

