體育 籃球 Team Taiwan

世界盃資格賽》7人輪替拚到最後 陳盈駿：很可惜但仍給隊友們讚賞

2026/03/01 19:10

陳盈駿。（取自FIBA官網）陳盈駿。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男籃今天在世界盃亞洲區資格賽第二階段第二戰以93：100惜敗中國男籃，且全場比賽只有7名球員輪流上陣。隊長陳盈駿砍下全場最高26分，對於最後遭逆轉，他認為，其實大家整場比賽都做得很好也打出自己節奏，雖然最後很可惜，但會繼續努力，也要給隊友們很多讚賞。

台灣隊今天在第3節最多曾取得11分領先，未料末節風雲變色，未能重演2013年在菲律賓馬尼拉擊敗中國的戲碼。

陳盈駿說：「這場比賽滿可惜的，大家為了這兩場準備很多，但比賽就是這樣，比到最後比分膠著時，誰心態更強硬、防守能夠到位、鞏固好籃板球並有自信處理球，精準去把握最後幾個得分機會，比賽到最後，比的就是這個。」

陳盈駿認為，大家整場比賽做得非常好，打出自己的節奏，無論攻防都很團結，雖然很可惜，但會繼續努力，「最後要給隊友們很多讚賞，為了這兩場比賽，集訓時大家付出很多，包含教練團、球員、工作人員，大家都花額外時間去加強自己，這兩場比賽能有這樣表現歸功於教練團、球員和工作人員努力，我們會繼續前進。」

台灣隊目前兩階段打完取得1勝3負，在B組位居第4名，下一階段還要再碰上南韓和中國，還是有機會可以晉級下一輪。

