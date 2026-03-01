中職》保勝首轟添信心 葉保弟期許本季「有求必應」

葉保弟。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕去年10月5日在澄清湖球場的逆轉3分砲，不但是葉保弟的生涯首轟，更助台鋼雄鷹在去年最終戰用這1勝站上5成勝率，他坦言這一轟讓自己更有自信，希望今年能夠完成教練團附予的每項任務，成為「有求必應」的幸運星。

27歲的葉保弟在2022年中職選秀落選後，進入台鋼先當訓練員，再成為自主培訓選手，在2023年5月更拚到正式球員合約，這一連串勵志歷程早已成為傳頌佳話，去年在台鋼最後一戰開轟，更讓他當上神奇英雄。

距離新球季開季只剩1個月，葉保弟坦言那一轟讓他在信心度上增加滿多，「洪總也給我滿大的鼓勵，讓我覺得滿開心。」他說過去洪總可能會講一些偏向心態調整的話語，「最近他會跟我說，打得不錯喔，繼續保持。會讓我覺得最近的練習是可以的，就想要繼續保持」。

葉保弟最近在打擊教練路易士的建議下，進行一些細節上的調整，「關於發力吧，從預備動作到擊到球的瞬間，他覺得我可以再讓球打得更遠，要我可以再嘗試看看。」由於這幾場練習賽還在抓節奏，葉保弟認為在打擊狀況上有些下滑，「我就是多嘗試，每個教練給的東西不同，我就是找出適合自己的。」

像是之前日籍客座教練平石洋介來台，也給了葉保弟在心態上的建議，「他要我熱情一點、放開朗一點，我還在嘗試。」這兩場和新潟天鵝之皇交流，葉保弟也會觀察日本球員在訓練方面的態度，期待自己能夠做到盡心盡力、不要鬆懈，更希望如同個人本季目標一樣，今年做到「有求必應」。

