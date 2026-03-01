「運動幣」上路 行政院長視察體驗中正大學運動場館

行政院長卓榮泰視察中正大學體育中心。 （記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕運動部今年起將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，六十萬位中籤民眾可從今天上午十點起至動滋網領取運動幣電子錢包QR Code。「運動幣」今啟動第一天，行政院院長卓榮泰在發言人李慧芝、運動部政務次長黃啟煌與嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘與陳冠廷等人陪同下， 到國立中正大學體育中心實地了解運動幣與合作店家的使用情形，並到健身館進行體驗，鼓勵民眾用「運動幣」跨出第一步、走進場館養成規律運動習慣。

卓榮泰一行抵達中正大學體育館後，由體育中心廖俊儒主任介紹體育館設施與運動幣合作方案，宣布配合運動幣政策推出「您來運動、我加碼送！」優惠，民眾只要將運動幣單筆消費滿240元用在中正大學體育館，就可獲贈1張入場券，以此類推，使用愈多獲贈愈多。

廖俊儒進一步說，學校體育場館是推動全民運動的重要基地，透過政策資源與校園場館合作，期盼以「看得見、用得到」的回饋方式，讓更多民眾願意踏入場館，從一次體驗開始，把運動變成日常。

在中正大學運動競技學系助理教授張博涵帶領下，卓榮泰與翁章梁、蔡易餘及陳冠廷到健身館進行體驗，「最靈活的胖子」蔡易餘每項都被院長點名上陣，直說「真過癮」。

行政院長卓榮泰與嘉義縣翁章梁到健身館體驗啞鈴。（記者蔡宗勳攝）

領取運動幣的電子錢包QR Code。（記者蔡宗勳攝）

行政院長卓榮泰親自體驗舉啞鈴。（記者蔡宗勳攝）

