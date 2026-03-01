世界盃資格賽》惜敗中國圖齊仍為球員感到驕傲 解釋僅用7人輪替原因

圖齊、陳盈駿。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男籃今天在世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段第二場比賽面對中國，最多曾領先達到11分，可惜末節崩盤，以93：100敗陣。不過，總教練圖齊仍給予球員肯定，他說他會用「驕傲」來形容這場比賽也肯定球員的努力。

台灣男籃今天和中國一路激戰，陳盈駿砍下全場最高26分、4助攻，林庭謙進帳22分，高柏鎧則有19分、11籃板演出。雖然第3節最多曾領先到11分，卻沒能好好收尾，末節受到體力下滑影響，失誤增加也沒能把握最後幾波出手機會，吞下敗仗。

圖齊認為，對於這場比賽，他會用「驕傲」來形容，「我為我的球員跟球隊感到驕傲，雖然我們最後一節有些地方做得不是很好，也過於急躁，讓對手投進一些關鍵三分球還有三分打，導致結果改變。」

不過，圖齊提到，雖然大家都只討論這一場比賽，但他認為，球隊還有7月的比賽可以爭取前進到下一輪，一切都還有變數，「我們亞洲盃也曾打贏菲律賓、約旦，在這次資格賽和日本、中國都是打了很接近的比賽，這些對我們這支球隊來說都有很大意義，持續前進當中。」

今天面對中國，台灣隊只有7名球員輪替，圖齊解釋，這7名球員確實計畫是讓他們在比賽前期作為主要輪替，但並非設定要打滿一整場，「但這7人讓我們在前面比賽可以打得很流暢、建立優勢，也沒有理由特別去改變比賽計畫，我們也還有很多很好的球員，7人打滿全場這不會是常態。」

