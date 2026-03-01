自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 Team Taiwan

世界盃資格賽》談最後進攻失手 盧峻翔自責：可以處理得更好

2026/03/01 20:30

盧峻翔。（籃協提供）盧峻翔。（籃協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男籃今天在世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段第二場比賽面對中國，最多曾領先達到11分，可惜末節崩盤，以93：100敗陣。其中「夜王」盧峻翔全場攻下15分，但在讀秒階段兩度出手未果，他坦言，應該可以處理得更好，結果確實可惜，但內容大家都非常拚，後續還要再努力讓團隊更穩定一點。

即便過去對上中國以1勝15負居下風，但台灣隊今天在高柏鎧和「CBA三俠」陳盈駿、林庭謙以及劉錚帶領下，半場打完以1分領先，第3節甚至建立了11分優勢。不過，末節沒能擋住中國反撲，最後幾波進攻未果，和勝利失之交臂。

台灣隊團隊命中率48.5%，陳盈駿飆出全場最高分，林庭謙貢獻22分、3助攻，高柏鎧則攻下19分、11籃板，盧峻翔進帳15分、8籃板。

盧峻翔在末節決勝階段兩度出手未果，讓他成為眾矢之的，他表示，應該可以處理得更好，「想要把比分拿下來，但心態不能急躁，我覺得還是需要改善一點。」他坦言只差最後一步，結果確實可惜，但內容大家都非常拚，後續還要再努力讓團隊更穩定一點。

台灣隊目前兩階段打完累積1勝3負，總教練圖齊強調，陪伴台灣隊這兩年，看見球隊逐步成長，籃協非常努力去組建最強大的國家隊，這兩年裡，球隊不斷前進、球員有所突破，「7月的第3階段，再面對南韓隊與中國隊，全力爭取勝利，還是有機會挺進第二輪。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中