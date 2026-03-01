中職》陽岱鋼感謝球迷進場加油 也告訴經典賽台灣隊：「享受比賽就好了」

陽岱鋼感謝球迷進場加油。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕為期3天的「2026港都國際交流戰」今天落幕，由地主台鋼雄鷹拿下3連勝，而旅日好手陽岱鋼所屬的Oisix新潟天鵝之皇雖吞下連敗，但他最後仍感謝球迷進場加油，這次除了感受到台鋼年輕球員的企圖心，他也向經典賽台灣隊喊話：「享受比賽就好了」。

台鋼去年就邀請新潟來台交流兩場，今年擴大賽事規模，第1天先和韓職培證英雄交手，再和新潟連戰兩場，結果都由台鋼奪勝，總教練洪一中表示，這幾場比賽的安打數都在十支以上，有感覺到攻擊上的串連不錯。儘管新潟繼昨天2：6輸球後，今天再以2：9不敵台鋼，但賽後兩隊總教練握手致意，也期許未來再有交流機會。

請繼續往下閱讀...

陽岱鋼連兩場都擔任開路先鋒，只是昨天鎮守右外野，今天則把守三壘大關，並在首打席就敲出安打。「岱桑」以優秀選手賞身分出場向球迷致意，「連續兩年回來高雄這邊比賽，有這麼多熱情的球迷來現場為我們兩隊加油，大家都是全力以赴比這場比賽，很可惜我們輸了，沒關係，我們會再接再厲，也謝謝大家到球場為我們加油，真的謝謝你們。」

陽岱鋼守三壘。（台鋼雄鷹提供）

談到目前在宮崎備戰的經典賽台灣隊，陽岱鋼則認為，現在國際賽很難說，就是一場一場比，「只要發揮自己該有的水準就好，不要去想那麼多，享受比賽就好了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法