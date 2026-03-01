自由電子報
體育 棒球 中職

中職》新潟單場10次保送 台鋼收下港都交流戰3連勝

2026/03/01 21:29

宋柏翰。（台鋼雄鷹提供）宋柏翰。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕為期3天港都國際交流戰今天落幕，台鋼雄鷹在澄清湖主場拿下3連勝，累計吸引1萬3573人進場加油，總教練洪一中肯定攻擊方面的串連不錯。陽岱鋼所屬的Oisix新潟天鵝之皇吞下連敗，今天投手群更合計送出10次保送，也讓台鋼以9：2贏球。

台鋼去年就邀請新潟來台交流兩場，今年擴大賽事規模，第1天先和韓職培證英雄交手，再和新潟連戰兩場，結果都由地主奪勝。洪總說，這場比賽幾乎安打都超過10支，「感覺打者的狀況不錯，有狀況的大部分是投手。」

面對新潟投手群今天單場送出10次保送，洪總則坦言，「其實他們所有投手的球都比我們快，至少都145公里以上，後面兩位都150幾公里」，但他強調，「有球威也沒用，有球威也要經過本壘板。」

20歲的台鋼一壘手宋柏翰連3場都擔任先發6棒一壘手，並以累計9打數5安打且獲4次保送的好表現，獲選這次交流賽的台鋼最優秀選手，他也出場感謝球迷支持。洪總表示，宋柏翰的揮棒軌跡不錯，而且跟去年相比有進步，「他的心理素質算是好的，感覺是不太會緊張，或許他緊張，但沒有表現出來。但還是需要多一點比賽去印證。」

陽岱鋼。（台鋼雄鷹提供）陽岱鋼。（台鋼雄鷹提供）

