WTT大滿貫》直落四不敵世界球王王楚欽 林昀儒新加坡大滿貫賽亞軍作收

2026/03/01 21:39

林昀儒在男單決賽不敵世界球王王楚欽，獲得亞軍。（取自WTT官網）林昀儒在男單決賽不敵世界球王王楚欽，獲得亞軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2026年WTT新加坡大滿貫賽男單決賽，以0:4不敵世界排名第1的中國名將王楚欽，獲得亞軍，仍締造台灣球員在大滿貫賽單打最佳戰績，進帳5萬美元（約新台幣159萬元）獎金及生涯最高的1400分積分。王楚欽則繼2024年之後第二度在這項大賽封王，也是他生涯第5座大滿貫男單冠軍。

世界排名第8的林昀儒生涯和王楚欽交手以3勝10負居下風，最近4次過招都吞下敗仗，包括最近一次在去年澳門冠軍賽8強賽也以0:4落敗，上次擊敗王楚欽已經是2023年法蘭克福冠軍賽4強戰以4:2逆轉。

今晚再度交鋒，首局林昀儒還在熱機，無謂失誤較多，一開局就連丟5分，很快的以3:11讓出。次局，小林在開局1:5落後下，一度追到8:9，但關鍵時刻反手搶攻出界，隨後又被王楚欽接發球反手擰得手，8:11再丟1局。

第3局，林昀儒在開局3:1領先下連丟4分，立刻喊出暫停，重回比賽後還是未能止血，他在4:10絕境下，靠著招牌的接發球反手擰和正手搶攻，加上一記幸運的擦網球，連續化解4個局點，也逼出王楚欽的暫停，恢復比賽後，小林反手回擊掛網，8:11再度失守。

背水一戰的林昀儒，第4局全力反擊，以5:2開局，但8:7領先時被對手擰拉得分，加上自己接發球失誤，連丟3分，隨後雖然救下1個賽末點，最後正手反拉出界，9:11吞下對戰5連敗。

