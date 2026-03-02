自由電子報
排球》助蘇爾女排德國盃奪冠 賴湘程寫台灣第一人紀錄

2026/03/02 07:14

賴湘程。（VOL SPORTS提供）賴湘程。（VOL SPORTS提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕德國女子排球年度盛事 Zoi DVV-Pokal 決賽於曼海姆 SAP Arena 舉行，圖林根蘇爾樂透女排（VfB Suhl LOTTO Thüringen）在 1萬2508 名滿場觀眾見證下，以 3:2（25:17、25:18、15:25、23:25、15:13）擊敗強敵安聯 MTV 斯圖加特（Allianz MTV Stuttgart），奪下 2026 年德國盃冠軍。這不僅是蘇爾女排隊史第二座德國盃冠軍，更終結自 2008 年以來長達 18 年的冠軍等待。

台灣自由球員賴湘程也在這場歷史之戰中寫下重要里程碑——她不僅成為首位在德國盃奪冠的台灣女子排球選手，同時也是台灣排球史上第一位在歐洲國家一級正式賽事中奪冠的選手，為台灣女排旅外發展再添關鍵篇章。

本場決賽高潮迭起，蘇爾女排前兩局氣勢如虹，接連以 25:17、25:18 取得領先；第三、四局斯圖加特強勢反撲，將比賽逼入決勝第五局。最終蘇爾憑藉穩定攔網與關鍵處理能力，以 15:13 鎖定勝局，在震耳欲聾的主場氛圍中封王。

談及踏進 SAP Arena 的瞬間，賴湘程仍難掩激動：「一走進場，我們隊的加油團人是最多的，真的很感動。第一次在這麼大的球場比賽，心跳很快。」她表示，透過熱身慢慢找回節奏，讓自己專注於場上。

蘇爾總教練 László Hollósy 賽前給球隊的訊息相當明確：「上場不要想太多，好好享受，就可以發揮平常訓練的東西。」甚至在第五局前以幽默方式提醒球員放鬆，「上場要有笑容，不然我要脫褲子露屁股給大家看了！」成功化解壓力，讓球隊在關鍵時刻穩住陣腳。

賴湘程指出，球隊其實早已針對斯圖加特進行防守反攻的強化訓練。「之前有贏過這支隊伍，這次準備得更完整，執行得很好。」她也坦言，對手來自大城市，歷史冠軍豐厚、板凳深度充足；反觀蘇爾陣容精簡，僅三名主攻、兩名快攻，隊長更是帶傷上陣，「大家真的眾志成城，太不可思議了。」

為備戰德國盃決賽，她在飲食與訓練上投入高度自律。「台灣帶去的零食都不敢吃。」她笑說，明顯感受到身體狀態提升，「越來越輕盈、跑得更快。」

對於她在場上的穩定表現與職業態度，Hollósy 教練也進一步給予高度評價：「她是一名技術出色、速度快、在接發球與防守上極為穩定的球員。這正是一名頂尖自由球員應具備的特質。湘程不僅以她的比賽智慧說服了我們，也以她的專業態度與場上存在感贏得信任。」

30 歲的賴湘程直言，這趟旅德之旅帶來全新啟發：「沒想到來德國會有第二春，也沒想到小城市的隊伍可以做到這樣。」她認為，無論是球場規模、團隊文化或比賽強度，都讓她看見更大的世界，「還有很多可以學習，也還有很大的世界可以去探索。」當真正捧起冠軍獎盃時，她最直接的感受是：「獎盃很重。」隨後補上一句：「一切都很不可思議。」

德國盃告一段落後，蘇爾女排即將進入德國聯賽尾聲並備戰季後賽。賴湘程表示，球隊目標明確，「接下來要全力準備季後賽，努力衝擊下一個冠軍。」

從亞洲舞台到歐洲殿堂，賴湘程持續在國際賽場書寫屬於自己的篇章，而這座德國盃冠軍，不僅是個人生涯的重要里程碑，也為台灣排球在歐洲正式賽事的歷史添上關鍵一筆。

賴湘程。（賴湘程提供）賴湘程。（賴湘程提供）

