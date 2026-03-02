經典賽》抱抱儀式淚腺失守 宋晟睿上末班車心情複雜

宋晟睿。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽台灣隊宋晟睿搭上末班車，遞補30人名單飛到日本宮崎備戰，他接受中信兄弟官方YouTube頻道訪問時坦言，這是從進職業以來的夢想，但也不太希望是因為有人受傷才用這種方式入選，「我一定會在熱身賽期間準備好自己。」

宋晟睿起初沒有入選30人名單，他坦言得知當下心情有點低落、難過，「但還是會告訴自己說，還有自己的賽季需要去努力，當然會很在乎說這次沒有入選，但還是覺得說要準備好自己的心情去迎接新的賽季。」

只是美籍混血球星「龍仔」受傷，宋晟睿在上月27日正式遞補，「自己也不太希望說會是以這種方式入選，因為一定是因為有人受傷，而我也了解其他球員沒有入選的感覺，因為我很懂他們那種想要進到30人名單的那種拼勁。」

宋晟睿透露自辦熱身賽結束後，隊長陳傑憲特別讓全隊感謝沒入選的選手陪伴大家到最後，「結束之後就有個抱抱儀式，抱抱儀式我就真的ㄍㄧㄥ不住了⋯⋯看到博玄也在哭，很難過這樣，心情很複雜。」

宋晟睿首度披上一級國際賽戰袍，他直言這是從職業以來就是的夢想，「2023年有看到阿坤（江坤宇）入選，自己也會覺得說，很希望自己能夠有一天披上國家隊戰袍去比賽。我會把這幾場比賽的想法帶入到正賽，在熱身賽期間準備好自己。」

