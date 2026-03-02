足球》健工盃少足菁英賽第3天 U16連續上演下剋上戲碼

Attackers FC U10、U16火力全開強勢晉級四強（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2026健身工廠盃少年足球菁英賽進入第三天淘汰賽階段，戰況全面升溫，U10組由Attackers FC展現驚人火力，一路強勢挺進；U16組則連續上演下剋上戲碼，排名落後的隊伍接連擊敗分組第一，為本屆賽事再添戲劇張力。

戰況激烈的U16組賽事同時上演戲劇性逆轉，在8強戰中，清水國中部以小組第四之姿挑戰分組第一的新北蘆洲，另外，Attackers FC U16亦複製相同劇本，以分組第四晉級，在8強賽面對分組第一的樂活獅，全場節奏緊湊、攻防轉換迅速，以2：1力克對手。四強戰再掀高潮，Attackers FC U16對決陽信北競，雙方攻防拉鋸、互有來往，但40分鐘內始終無法突破防線，0:0進入點球大戰。關鍵時刻，Attackers FC門將成功撲救，隊友穩定命中，最終以PK 3：1擊敗陽信北競，徹底上演「小組第四傳奇」。

U10歲組16強戰中，Attackers FC迎戰右昌國小，最終以6：1鎖定勝局，強勢晉級四強。連續兩場攻入12球，火力與穩定度兼具，成為U10組奪冠熱門之一。

