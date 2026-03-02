網球》稱艾卡拉茲、辛納有比賽時段特權 美國好手被嗆後回應：怎覺得我抱怨？

佛里茲。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕美國好手佛里茲（Taylor Fritz）日前談到比賽時段的幕後祕辛，他說，大多是排名高的選手有優勢，像是艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）和喬科維奇（Novak Djokovic），只要參賽就能有自己最想要的時段，對於媒體嗆他「想要獲得特殊待遇，就會要先達到大滿貫冠軍和世界第一的成就」，他也不客氣地回應對方。

「由於籤表是分開的，所以艾卡拉茲和辛納的比賽會被錯開，比如前一天是艾卡拉茲的重頭戲，第二天就輪到辛納。」佛里茲日前在玩線上遊戲時邊分享球員的賽程安排，他說：「而其他的高種子球員，像是美國本土頭號種子，像是我就會排在第七或第八，我得說，在我比賽那天，我的優先級大概是第三位，因為籤表一分為二，前八種子會被分開，每天大概有三、四位高種子選手參賽，所以我不用和籤表另一半的選手爭奪時段，因為我們不會在同一天比賽，這就很合理了。」

佛里茲透露，他大概就是第三優先，不能選中央球場的比賽時間，但如果是在第二球場，或許可以提些小要求，比如不要打第一場，或是不要安排夜場，「可一旦我要對上那些頂尖選手，之前說的這些就都不算數了，我想怎麽安排完全不重要，一切都以他們的需求為準，比如我要和喬科維奇交手，他想打夜場，那他們就會把我安排在夜場和他對決。」

有媒體看到佛里茲的言論後直言，他如果想在賽程上獲得特殊待遇，就得成為頂尖選手才配得上這種特權，如果排名150位的球員在對陣艾卡拉茲、辛納或者喬科維奇之前提出要求，並且只對他一人有特殊對待，那才是不尋常的事，對此，佛里茲說：「我真不明白，你看完這個（指自己之前的發言）怎麽會覺得我在抱怨？」

