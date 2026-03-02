自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

花蓮北中南連線挺WBC經典賽 齊心集氣助台灣棒球奪勝

2026/03/02 09:10

2026世界棒球經典賽（WBC）即將在3月5日開始，花蓮縣政府在北中南舉行戶外轉播應援活動，號召鄉親齊聚一堂共同為台灣隊加油打氣。（縣府提供）2026世界棒球經典賽（WBC）即將在3月5日開始，花蓮縣政府在北中南舉行戶外轉播應援活動，號召鄉親齊聚一堂共同為台灣隊加油打氣。（縣府提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）即將在3月5日開始，花蓮縣政府、花蓮市公所、吉安鄉公所都分別舉行戶外轉播應援活動，號召鄉親齊聚一堂共同為台灣隊加油打氣。縣府指出，結合全台首創「花蓮好Q數位幣」互動任務，於北區（花蓮市東大門夜市共融廣場）、中區（光復鄉公所前）及南區（玉里鎮藝文中心）三地同步直播。

花蓮縣府教育處指出，「花蓮縣棒球賽事直播派對」轉播預賽共4場，分別為3月5日台灣對澳洲（11:00開賽）、3月6日台灣對日本（18:00開賽）、3月7日台灣對捷克（11:00開賽）及3月8日台灣對南韓（11:00開賽），讓球迷不漏接每一場關鍵賽事，一起為台灣隊加油喝采。

為讓應援更有趣，活動最大亮點為花蓮縣北、中、南區推出全台首創依台灣隊表現發Q幣互動任務，鎖定場次一（3月6日18:00，台灣vs日本）及場次二（3月8日11:00，台灣vs韓國）。民眾參與即時互動，跟著台灣隊安打全壘打吼一波，即可集氣秒領獎勵：每場次台灣隊全壘打5萬元Q幣、安打1萬元Q幣、中場3萬元Q幣、獲勝10萬元Q幣。

縣府指出，現場還規劃摸彩（最大獎Apple平板）及餐飲兌換活動。北區中午時段設市集、晚間串聯東大門夜市提供小吃兌換；中區及南區中午、晚間均供應點心及飲料，讓民眾邊觀賽應援、邊享在地美食；現場另有應援小物加油棒發放，以及「棒球9宮格」及「樂樂打擊」親子互動體驗，完成闖關後依現場規則兌換宣導品或應援小物（數量有限，送完為止）。

花蓮市公所指出，花蓮市公所延續前年舉辦「世界12強棒球賽」戶外轉播應援活動的成功經驗，延續2024年世界12強棒球賽台灣隊勇奪冠軍的熱血氣勢，取得ELTA愛爾達電視公播權，將於3月5日起在遠東百貨花蓮店建林廣場舉辦「2026世界棒球經典賽戶外轉播應援活動」。花蓮市長魏嘉彥與遠百花蓮店長王翔新誠摯邀請市民朋友攜家帶眷前往觀賽，在戶外大螢幕前一起吶喊應援，感受最震撼的棒球魅力。

吉安鄉公所指出，出身花蓮縣豐濱鄉、曾就讀化仁國中的莊陳仲敖投手接受徵召為國出賽，鄉公所在3月6日起三場賽事，在吉安鄉那荳蘭聚會所（吉安中山路二段143號）舉行戶外轉播，現場備有300吋大螢幕現場直播，每場次限量提供免費點心及飲料、免費加油棒，歡迎闔家帶著野餐墊加入為「台灣加油」。

戶外轉播應援場地：

花蓮縣：北區（花蓮市東大門夜市共融廣場）、中區（光復鄉公所前）、南區（玉里鎮藝文中心）

花蓮市：遠東百貨花蓮店建林廣場

吉安鄉：那荳蘭聚會所（吉安中山路二段143號），3/6起

