自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》大谷翔平一球都還沒打就讓球迷暴動 逼得警察出面維持秩序

2026/03/02 09:38

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊日前搭乘當地新幹線前往大阪，準備出戰經典賽熱身賽，陣中球星大谷翔平現身名古屋站引發球迷暴動，日媒指出，現場約有300人高喊「大谷先生！」讓車站一度陷入混亂，警方都趕到場維持秩序。

日本隊日前在名古屋與日職中日龍進行交流賽，按照規定，大谷翔平、吉田正尚、鈴木誠也、菅野智之、菊池雄星等大聯盟球員無法參加非官方舉辦的熱身賽，儘管如此，他們仍跟著球隊訓練，而所到之處也成為各界焦點。

日本媒體《體育報知》指出，大谷出現在名古屋車站時引發騷動，現場約300名球迷高喊著「大谷先生！」和「在哪裡？在哪裡？在哪裡？」也因此引起不少民眾不滿，憤怒地喊著「別推！」、「很危險，警方也紛紛勸導請不要推！」

不少網友更在新聞留言下方怒轟：「我根本擠不上原本要搭的車，改了時間還是遲到」、「或許安全角度包車比較好」、「理解大家的情緒，但並非所有人都對大谷翔平有興趣。」

大谷翔平日前搭機回日本，並與球隊在名古屋會合，當時他在受訪時表達自己的決心，雖然會緊張，但心態沒有變，「我覺得每場比賽都很重要，上次贏了，並不意味著這次也能輕鬆取勝，我認為最重要的是打好我們自己的棒球風格。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中