經典賽》大谷翔平一球都還沒打就讓球迷暴動 逼得警察出面維持秩序

〔體育中心／綜合報導〕日本隊日前搭乘當地新幹線前往大阪，準備出戰經典賽熱身賽，陣中球星大谷翔平現身名古屋站引發球迷暴動，日媒指出，現場約有300人高喊「大谷先生！」讓車站一度陷入混亂，警方都趕到場維持秩序。

日本隊日前在名古屋與日職中日龍進行交流賽，按照規定，大谷翔平、吉田正尚、鈴木誠也、菅野智之、菊池雄星等大聯盟球員無法參加非官方舉辦的熱身賽，儘管如此，他們仍跟著球隊訓練，而所到之處也成為各界焦點。

日本媒體《體育報知》指出，大谷出現在名古屋車站時引發騷動，現場約300名球迷高喊著「大谷先生！」和「在哪裡？在哪裡？在哪裡？」也因此引起不少民眾不滿，憤怒地喊著「別推！」、「很危險」，警方也紛紛勸導「請不要推！」

不少網友更在新聞留言下方怒轟：「我根本擠不上原本要搭的車，改了時間還是遲到」、「或許安全角度包車比較好」、「理解大家的情緒，但並非所有人都對大谷翔平有興趣。」

大谷翔平日前搭機回日本，並與球隊在名古屋會合，當時他在受訪時表達自己的決心，雖然會緊張，但心態沒有變，「我覺得每場比賽都很重要，上次贏了，並不意味著這次也能輕鬆取勝，我認為最重要的是打好我們自己的棒球風格。」

