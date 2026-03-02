NBA》庫明加替補出賽砍爆拓荒者 場邊球迷高喊：謝謝勇士！

庫明加。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日老鷹主場迎戰拓荒者，庫明加（Jonathan Kuminga）替補出賽，得到20分、7籃板，幫助老鷹135比101戰勝拓荒者，也讓老鷹回到5成勝率。

本場比賽是庫明加來到老鷹的第三場比賽，幫助老鷹取得四連勝，場均贏對手26.5分，排名也來到東部第9。中間發生有趣的一幕，在一次庫明加的罰球中，場邊觀眾歡呼喊著：「謝謝勇士！」

上半場老鷹就強大火力，首節已超過6成命中率拿到44分，其中奧康古（Onyeka Okongwu）拿到14分，儘管拓荒者哈勒戴（Jrue Holiday）也以14分回擊，但遲遲等不到隊友支援。第二節老鷹持續掌握優勢，中場打完老鷹75：58領先。

易籃後雙方差始終無法拉近，第三節拓荒者手感低迷，命中率僅有31.8%，此時比數來到103比85，比賽進入垃圾時間。決勝節拓荒者僅拿16分，而老鷹替補拿到22分，庫明加一人就得到11分，最終大比分擊敗對手。

本場奧康古拿下全場最高25分、10籃板「雙十」成績，庫明加拿到25分、7籃板，麥考倫（CJ McCollum）19分。

拓荒者方面，球星阿夫迪賈（Deni Avdija）因傷缺陣，哈勒戴拿到全隊最高23分，楊漢森雖然有上場 ，但沒有得分。

Hawks fans were chanting “Thank You Warriors” when Jonathan Kuminga was at the line.



（via @ZachLangleyNBA）



pic.twitter.com/mHvUyN1KvM — Hoop Central （@TheHoopCentral） March 2, 2026

