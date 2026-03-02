自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》庫明加替補出賽砍爆拓荒者 場邊球迷高喊：謝謝勇士！

2026/03/02 11:11

庫明加。（路透）庫明加。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日老鷹主場迎戰拓荒者，庫明加（Jonathan Kuminga）替補出賽，得到20分、7籃板，幫助老鷹135比101戰勝拓荒者，也讓老鷹回到5成勝率。

本場比賽是庫明加來到老鷹的第三場比賽，幫助老鷹取得四連勝，場均贏對手26.5分，排名也來到東部第9。中間發生有趣的一幕，在一次庫明加的罰球中，場邊觀眾歡呼喊著：「謝謝勇士！」

上半場老鷹就強大火力，首節已超過6成命中率拿到44分，其中奧康古（Onyeka Okongwu）拿到14分，儘管拓荒者哈勒戴（Jrue Holiday）也以14分回擊，但遲遲等不到隊友支援。第二節老鷹持續掌握優勢，中場打完老鷹75：58領先。

易籃後雙方差始終無法拉近，第三節拓荒者手感低迷，命中率僅有31.8%，此時比數來到103比85，比賽進入垃圾時間。決勝節拓荒者僅拿16分，而老鷹替補拿到22分，庫明加一人就得到11分，最終大比分擊敗對手。

本場奧康古拿下全場最高25分、10籃板「雙十」成績，庫明加拿到25分、7籃板，麥考倫（CJ McCollum）19分。

拓荒者方面，球星阿夫迪賈（Deni Avdija）因傷缺陣，哈勒戴拿到全隊最高23分，楊漢森雖然有上場 ，但沒有得分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中