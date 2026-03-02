經典賽》力挺台灣隊！新北市府3/5-8舉辦戶外直播 還有Fubon Angels應援

2026WBC世界棒球經典賽 TEAM TAIWAN新北全力應援。（新北市政府體育局提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕全球矚目「2026WBC世界棒球經典賽」即將於3月5日熱血開打。新北市政府號召球迷再度集結，3月5日至3月8日於新北市民廣場舉辦《新北應援·台灣最強》戶外直播活動，透過超大螢幕即時轉播賽況，邀請市民走出家門、齊聚廣場，用最熱烈的吶喊為台灣隊應援，重現國際賽場的激情與感動。

體育局表示，2024年世界12強棒球賽期間，新北市民廣場曾吸引上萬名球迷齊聚一堂，共同見證台灣隊登頂奪冠的榮耀時刻，現場熱血沸騰、氣氛至今難忘。延續這份感動，2026世界棒球經典賽新北市應援不缺席，將於3月5日至3月8日再度於市民廣場辦理直播活動，邀請球迷陪伴台灣隊迎戰每一場關鍵對決。

台灣隊本屆賽事將迎戰澳洲、日本、韓國及捷克等強敵，新北市也特別於3月6日至3月8日加碼安排熱血主播徐展元、Fubon Angels啦啦隊、CT AMAZE啦啦隊及應援團輪番上陣，與球迷近距離互動，並現場發送限量充氣加油棒及小國旗，號召全民一起用行動挺台灣。

體育局指出，本屆台灣隊30人名單星光熠熠，隊史首度網羅台裔美籍好手加入，由陳傑憲續任隊長，陣容更有多位與新北市淵源深厚的選手，包括設籍新北市的林昱珉、孫易磊、林家正及陳冠宇，以及曾效力新北市棒球隊的張峻瑋、蔣少宏與陳晨威；此外，富邦悍將球員張奕、曾峻岳、張育成也將披上國家隊戰袍征戰東京。值得一提的是，林昱珉、孫易磊、林家正、陳冠宇及張峻瑋皆畢業於新北市棒球名校穀保家商，充分展現新北市多年來在棒球基層扎根與菁英培育上的成果，持續為國家隊輸送關鍵戰力。

體育局強調，世界棒球經典賽不僅是國際頂級棒球賽事，更能凝聚全民情感與城市向心力。為實質支持選手全力拼戰，新北市未來將針對設籍新北市之國手，比照中央核發獎金額度，加發10%獎助金，以具體行動肯定選手努力，延續勝利榮耀。

誠摯邀請市民朋友在2026世界棒球經典賽期間，一起成爲TEAM TAIWAN，共同聚集新北市民廣場，揮舞國旗、齊聲應援，用最熱血的方式力挺台灣隊，為台灣棒球寫下屬於城市與世代的難忘記憶。

