體育 即時新聞

田徑》大迫傑東京馬拉松後語重心長 「如果還在說日本一的...」

2026/03/02 11:41

大迫傑。（資料照，路透）大迫傑。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕日本男子全程馬拉松紀錄保持人大迫傑，在東京馬拉松以2小時05分59秒的成績拿下男子全馬總排名第12名，在日本選手排名第1，但他直言，應該要打破國與國之間的框架，日本長跑才能不斷進步。

曾一度表明要退休的大迫傑並沒有因此而沉寂，他在去年12月瓦倫西亞2小時04分55秒的時間改寫鈴木健吾在2021年的2小時04分56秒日本馬拉松紀錄，而這也是他生涯第3度刷新日本全馬新猷。

大迫傑在相隔3個月後參加東京馬拉松也成為萬眾矚目的焦點，最終跑出日本男總一的成績，他說：「能做到這樣已經很好，畢竟若要用很棒的狀態出戰，至少需要半年準備時間，我從一開始就打算跟著第二集團跑，雖然我是日本第一完賽，但整體只有排第12，希望下次可以跟上第一集團，並一路跑到終點。」

長期在海外訓練的大迫傑認為，日本長跑有從基層開始不斷往上提升的現象，但如何跨越國界、一起共同訓練也很重要，不能存在日本很頂尖的想法，因為根本還遠遠不足。

大迫傑指出，當外界將東京馬拉松聚焦在他與前紀錄保持人鈴木健吾的對決，但他自己並沒有這樣的想法，而是希望能與鈴木一起合作，讓國內年輕選手提升水準，目標讓日本選手能在國際舞台與世界高手平起平坐。

