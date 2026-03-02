自由電子報
體育 棒球 中職

中職》從亞太新主場到年度主視覺 統一獅大展「主場即王城」風範

2026/03/02 11:40

統一獅年度主視覺。（統一獅提供）統一獅年度主視覺。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅今年主場開幕戰將於3月29日在亞太成棒主球場舉行，要給球迷耳目一新的全新感受，繼昨天舉行UniGirls新球季發表會後，今天又公布「鬥陣起行」的年度主視覺，背景中加入台南傳統建築與亞太成棒主球場的場景融合府城意象，光線從球場穹頂爆發，主打「主場即王城」的視覺象徵。

獅隊昨天的UniGirls發表會公布新視覺、新成員及練習生，活動現場聚集420位球迷共同參與，今天年度主視覺正式公布，設計融合在地特色與美式漫畫風格設計。背景也很用心，代表球場不只是比賽場地，而是戰場、聖殿，也是充滿意義的家，呈現新舊文化交疊的涵義，更代表獅隊將邁向新一個紀元，以全新的球衣、全新的球場備戰全新的一個球季。

球員畫面上則是應用了高對比的美式漫畫渲染風格，結合球員真實的人像，另外運用美式漫畫常見的網點、噴墨感、強烈陰影對比的質感表現，提升整體畫面的張力，讓每個球員都呈現猶如「超級英雄」般的氛圍，動態的放射光芒及爆炸煙塵，象徵球員備戰新球季的能量即將隨時爆發，即將在新的一年重返冠軍榮耀，迎接所有的挑戰。

本次擔任年度主視覺以隊長陳傑憲為核心，搭配即將重生強投江少慶與豐富歷練的陳鏞基，與這個世代主力選手胡智爲、髙塩將樹、蘇智傑、陳重羽、林佳緯、林子豪、林靖凱，齊心帶領獅子軍向起行向前衝。

此外，歷年統一獅年度主題曲創作改編台語歌曲，以不一樣的年輕活力曲風，讓新世代球迷更近一步認識獅隊與台語文化的結合，今年鬥陣起行年度主題曲，改編黃昏的故鄉，歌曲、歌詞創作，秉持著冠軍精神，與所有一號隊友並肩作戰，誓守府城榮耀，讓對手踏入獅隊主場，頓感危機四伏、戰慄心寒，無論戰局風雲變幻，都堅守信念、戰至最後一刻，伴隨勝利的獅吼榮耀，一路向前、齊心力拼總冠軍！

2026統一獅年度主題曲 鬥陣起行

https://youtu.be/8MLDmpZRHzo

歌詞：

戰鼓聲響 鬥陣起行

冠軍榮光永遠 照著我

滴落土的汗 認真咧打拼

尚勇的統一英雄 重新擱出發

來到府城 獅王的地盤 （喊Team Lions）

掌握時機 對手心驚慌 （喊Team Lions）

進攻チャンス 攏跳袂紲 （喊Team Lions）

統一必勝歌聲氣勢滿

戰到最後 不曾放棄 鬥陣行

勝利相隨 獅王守護榮耀的氣魄

Ho～ 冠軍就是我的

