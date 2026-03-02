自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》前進東京、邁阿密！ 新北打造WBC最強應援派對

2026/03/02 11:57

2026WBC世界棒球經典賽將於3月5日開打，新北市將在市民廣場舉辦戶外直播活動，為台灣對應援。圖為12強的戶外直播活動資料照。（新北市體育局提供）2026WBC世界棒球經典賽將於3月5日開打，新北市將在市民廣場舉辦戶外直播活動，為台灣對應援。圖為12強的戶外直播活動資料照。（新北市體育局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕迎戰「2026WBC世界棒球經典賽」，新北市政府將於3月5日至3月8日在新北市民廣場舉辦「新北應援．台灣最強」戶外直播活動，透過超大螢幕即時轉播賽況，號召熱血球迷走出家門、齊聚廣場，用最熱烈的吶喊為Team Taiwan加油，重現12強棒球賽的激情與感動。

體育局表示，2024年世界12強棒球賽期間新北舉辦直播派對，市民廣場曾吸引上萬名球迷齊聚一堂，共同見證台灣隊奪冠的榮耀時刻，熱血沸騰。為延續這份感動，「2026世界棒球經典賽」新北市應援不缺席，將於3月5日至3月8日於市民廣場辦理直播活動。

台灣隊本屆賽事將迎戰澳洲、日本、韓國及捷克等強敵，新北市將在3月6日至3月8日安排熱血主播徐展元、Fubon Angels啦啦隊、CT AMAZE啦啦隊及應援團輪番上陣，與球迷近距離互動，並發送限量充氣加油棒及小國旗，號召全民一起用行動挺台灣。

體育局指出，本屆經典賽台灣隊30人名單星光熠熠，首度網羅台裔美籍好手加入，由陳傑憲續任隊長，陣容中有多位與新北市淵源深厚的選手，包括設籍新北市的林昱珉、孫易磊、林家正及陳冠宇，以及曾效力新北市棒球隊的張峻瑋、蔣少宏與陳晨威；此外，富邦悍將球員張奕、曾峻岳、張育成也將披上國家隊戰袍征戰東京。

值得一提的是，林昱珉、孫易磊、林家正、陳冠宇及張峻瑋皆畢業於新北市棒球名校穀保家商，展現新北市多年來在棒球基層扎根與菁英培育的成果。

體育局補充，世界棒球經典賽不僅是國際頂級棒球賽事，更能凝聚全民情感與城市向心力，為實質支持選手全力拚戰，新北市未來將針對設籍新北市的國手，比照中央核發獎金額度，加發10%獎助金。

迎戰2026世界棒球經典賽，新北市政府將於3月5日至8日在市民廣場舉辦戶外直播活動，號召熱血球迷應援。圖為12強直播活動資料照。（新北市體育局提供）迎戰2026世界棒球經典賽，新北市政府將於3月5日至8日在市民廣場舉辦戶外直播活動，號召熱血球迷應援。圖為12強直播活動資料照。（新北市體育局提供）

新北市政府將於3月5日至8日在市民廣場舉辦「新北應援·台灣最強」2026世界棒球經典賽戶外直播活動。圖為12強棒球賽直播活動資料照。（新北市體育局提供）新北市政府將於3月5日至8日在市民廣場舉辦「新北應援·台灣最強」2026世界棒球經典賽戶外直播活動。圖為12強棒球賽直播活動資料照。（新北市體育局提供）

