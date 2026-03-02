中職》統一獅「星光女孩2.0」週五企畫 上半季活動班表曝光

統一獅推出「星光女孩2.0」企畫。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅去年主場賽事每逢週五推出「星光女孩SHOW」主題活動，今年繼續推出「星光女孩2.0」企畫，讓1號隊友都能參與和UG女孩互動的主題活動，今天球團也公布上半季活動出席的女孩班表及相關購票資訊。

獅隊去年推出屬於ＵG女孩個人的專專屬球迷活動，其中包括個人表演、看台互動及賽前簽名會，今年持續推出「星」企畫，讓粉絲都能用行動支持UniGirls。

請繼續往下閱讀...

以下是獅隊球團公布的相關資訊：

? 售票時間： 3月12日中午12：00

? 售票平台：限ibon網路售票系統 #統一超商ibon機台無販售

? 購買規範：每人每筆訂單限購1張，實名制販售

? 活動場次

⭐活動時間：4.10（五） 17:10~18:10

⭐活動地點：亞太成棒主球場

⭐簽名會組別：A、妮妮組 Ｂ、Chihiro組

（請依據你想要參加簽名會組別購票，每人限參加一個組別）

.

⭐活動時間：4.24（五） 17:10~18:10

⭐活動地點：亞太成棒主球場

⭐簽名會組別：A、賴賴組 B、趙娟週組

（請依據你想要參加簽名會組別購票，每人限參加一個組別）

.

⭐活動時間：5.1（五） 14:30~15:30

⭐活動地點：亞太成棒主球場

⭐簽名會組別：A、芮絲組、 B、少少組

（請依據你想要參加簽名會組別購票，每人限參加一個組別）

.

⭐活動時間：5.15（五） 17:10~18:10

⭐活動地點：亞太成棒主球場

⭐簽名會組別：A、JOY組 Ｂ、姿琳組

（請依據你想要參加簽名會組別購票，每人限參加一個組別）

.

⭐活動時間：6.05（五） 17:10~18:10

⭐活動地點：臺北大巨蛋

⭐簽名會組別：A、斐棋組 Ｂ、文慧真組

（請依據你想要參加簽名會組別購票，每人限參加一個組別）

.

⭐活動時間：6.19（五） 14:30~15:30

⭐活動地點：亞太成棒主球場

⭐簽名會組別：A、冞冞組 Ｂ、安惠志組

（請依據你想要參加簽名會組別購票，每人限參加一個組別）

?活動票價：555元，每組60名

?活動贈品：贈送該組女孩親簽寫真照片，上台簽名時由女孩親自贈送。

※請於活動過程中領取簽名寫真，下台後不予以補發。

?簽名會參加資格

㊀ 需持有當日賽事門票，票券均可參加。

（ 眷屬票、啦啦隊票券、外野學生參觀券、公關票 ➡️ #不可參加 ）

㊁ 需攜帶「當日」星光女孩Show女孩的 #官方周邊商品 乙件

如：女孩應援毛巾、女孩肖像紀念球、UG戀愛實境收藏盒小卡、女孩燙印球衣…等。

※ 簽名票券採實名制販售，每人每組限購一張。

※ 入場前工作人員將確認是否持有當日門票及簽名票券，兩項皆符合規定者方可入場。

※ 不符資格者無法參加簽名會，簽名會票券亦無法退票。

?簽名會注意事項：

㊀ 每人僅限簽官方女孩周邊商品乙樣（免費入場贈品不在可簽物品範圍）。

㊁ 非萊恩酷販售的女孩商品不予以簽名。

㊂ 每人簽名限時1分鐘，並請於活動時間內完成報到參加，活動結束後抵達者視同放棄不予以補簽。

㊃ 活動進行中請勿索取自拍，現場請依工作人員指示，以確保活動順利進行。

㊄ 每次排隊僅限使用1張簽名會門票，若持有1張以上的簽名會門票，請再重新排隊等待。

※ 專屬簽名會購票前請先確認是否已購入當日賽事門票及女孩商品。

※ 主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法