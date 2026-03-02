經典賽》如果對決大谷翔平有何策略？ 莊陳仲敖全盤托出

莊陳仲敖受訪。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本宮崎報導〕25歲的旅美投手莊陳仲敖前天才與經典賽台灣隊會合，今天公辦熱身賽因雨取消，明天台灣隊交手軟銀鷹二軍，莊陳透露，母隊運動家有相關限制，所以明天公辦熱身賽不會登板，目前狀況還可以，明天會進牛棚練投，畢竟剛下飛機至今都還沒有牛棚，去做踩投手丘的感覺。

去年2月經典賽資格賽莊陳仲敖在最終戰對西班牙先發，投3局被敲4安失2分拿下勝投，他在運動家2A出賽28場有26場先發，戰績6勝11敗、防禦率4.08。這屆經典賽他預計擔任長局數投手，先發、長中繼都有可能。

莊陳表示，前天才跟台灣隊會合，第一次來日本，滿多東西都覺得滿新奇的，很喜歡這裡的環境，團隊氣氛也滿好的，回來前有投2次熱身賽，分別投1、2局，狀況在預期內，母隊也滿配合台灣隊的模式去走。

今天官方記者會日本媒體提問，如果經典賽面對日本隊和大谷翔平有何對策，莊陳說，「日本出很多大聯盟選手，加上是上一屆冠軍球隊，如果對上日本隊，就盡自己最大努力為球隊拿下勝利，更有想法去做對決。」

日媒棄而不捨，進一步追問對決大谷的策略，莊陳全盤托出，「如果對上大谷的話，本身在美職體系打球，也會看一些情蒐，我有看去年大聯盟季後賽，當時達比修有對大谷幾乎都投內角球比較多，打經典賽一場比賽不太會看數據，主要是看大谷的攻擊習性跟他做對決。」

莊陳仲敖受訪。（特派記者陳志曲攝）

