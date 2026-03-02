自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》攻城獅再補歐洲長人馬力 主帥威森點出他的優勢

2026/03/02 12:22

能裡能外禁區悍將降臨風城 「克羅埃西亞國手」馬力正式加盟。（新竹攻城獅提供）能裡能外禁區悍將降臨風城 「克羅埃西亞國手」馬力正式加盟。（新竹攻城獅提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹御嵿攻城獅球團今宣布洋將馬力（Marin Marić）正式加盟。馬力現年32歲，身高211公分、體重113公斤，場上位置為中鋒，他將披上34號紫色戰袍。

馬力出生於克羅埃西亞，NCAA時期曾就讀美國北伊利諾伊大學與帝博大學，畢業後隨即返回歐洲開啟職業生涯，征戰足跡遍佈土耳其、克羅埃西亞、希臘及西班牙等歐洲頂尖聯賽。除了職業賽場的優異表現，馬力也曾多次入選國家隊，並代表克羅埃西亞出戰2025 FIBA歐錦賽資格賽。

近幾年馬力將球場重心轉往亞洲，2024年5月加盟中國NBL長沙勇勝俱樂部，在26場例行賽中，場均繳出23.8分、10.2籃板、2.6助攻、1.2抄截的全面數據。隨後在24-25賽季效力於中國CBA四川豐谷酒業，出賽43場貢獻18分、10.7籃板、3.3助攻，且展現出高達37%的三分球命中率。而在剛結束的25-26上半季，馬力效力於中國CBA深圳馬可波羅。

總經理張樹人表示：「馬力的加入預計能讓球隊的洋將陣容更為多元。他在場上具備極佳的活動力，不僅能提供禁區厚度，也擁有優異的策應與掩護能力，能有效幫助本土球員製造攻擊機會。」

總教練威森指出：「馬力是一位能裡能外的高塔，他具備紮實的背框進攻技巧，同時擁有一定的外線投射能力。以他的身材而言，馬力擁有不錯的移動力，我相信他能快速適應團隊攻守體系，成為禁區的穩定支柱。」攻城獅球團期待馬力能透過豐富的亞洲職籃征戰經驗幫助團隊，帶領球隊在季後賽競爭名額中脫穎而出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中