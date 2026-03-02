經典賽》旅美球員加入Team Taiwan第一戰 沙子宸認為明天很重要

沙子宸。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本宮崎報導〕效力美職運動家的22歲旅美右投沙子宸，前天晚上才與經典賽台灣隊會合，由於今天宮崎下雨導致公辦熱身賽因此取消，明天交手軟銀鷹二軍，沙子宸說，如果順利開打的話，這將是陣中幾名旅美球員加入台灣隊的第一場比賽，希望可以把團隊氣氛打上來，迎接後面的正賽。

因應大雨，今天台灣隊全員在室內場地練習，沙子宸表示，今天因為下雨取消比賽，但大家沒有因此鬆懈，因應對策繼續在室內練球，在自己崗位上做好準備，今天他有進牛棚練投，畢竟報到至今還有點時差，把身體再調整一下，準備後面的比賽。

請繼續往下閱讀...

去年2月經典賽資格賽沙子宸對南非先發2.2局未被敲安無失分拿下勝投，他在美職運動家1A和高階1A和計出賽24場有17場先發，戰績4勝9敗、防禦率4.15，其中在高階1A出賽12場有10場先發，戰績1勝6敗、防禦率5.62。

沙子宸表示，接到WBC國家隊正選通知，覺得自己休賽季、低潮到現在成長不少，去年歷經WBC資格賽的洗禮，所以自己很清楚今年經典賽備戰的步調，雖然賽事強度再高一點，但算相對有經驗。

日媒提問若對上大谷翔平的投球對策，沙子宸說，「如果我有上場的話，把我最好的東西拿出來，積極進攻好球帶，若球數領先，他們成功的機會就下降，秉持這樣的原則，對誰都一樣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法