自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》旅美球員加入Team Taiwan第一戰 沙子宸認為明天很重要

2026/03/02 12:41

沙子宸。（特派記者陳志曲攝）沙子宸。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本宮崎報導〕效力美職運動家的22歲旅美右投沙子宸，前天晚上才與經典賽台灣隊會合，由於今天宮崎下雨導致公辦熱身賽因此取消，明天交手軟銀鷹二軍，沙子宸說，如果順利開打的話，這將是陣中幾名旅美球員加入台灣隊的第一場比賽，希望可以把團隊氣氛打上來，迎接後面的正賽。

因應大雨，今天台灣隊全員在室內場地練習，沙子宸表示，今天因為下雨取消比賽，但大家沒有因此鬆懈，因應對策繼續在室內練球，在自己崗位上做好準備，今天他有進牛棚練投，畢竟報到至今還有點時差，把身體再調整一下，準備後面的比賽。

去年2月經典賽資格賽沙子宸對南非先發2.2局未被敲安無失分拿下勝投，他在美職運動家1A和高階1A和計出賽24場有17場先發，戰績4勝9敗、防禦率4.15，其中在高階1A出賽12場有10場先發，戰績1勝6敗、防禦率5.62。

沙子宸表示，接到WBC國家隊正選通知，覺得自己休賽季、低潮到現在成長不少，去年歷經WBC資格賽的洗禮，所以自己很清楚今年經典賽備戰的步調，雖然賽事強度再高一點，但算相對有經驗。

日媒提問若對上大谷翔平的投球對策，沙子宸說，「如果我有上場的話，把我最好的東西拿出來，積極進攻好球帶，若球數領先，他們成功的機會就下降，秉持這樣的原則，對誰都一樣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中