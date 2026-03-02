TPBL》職籃跨界對話WSBL 讓籃球不因性別被定義

TPBL聯盟將推出全新主題企劃《Nothing But Same Love》，將焦點放在台灣優秀的女性籃球選手。（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL 推出全新主題企劃《Nothing But Same Love》，將焦點放在台灣優秀的女性籃球選手，希望透過合作的力量，讓更多球迷認識屬於女籃的故事、精神與影響力。

TPBL 希望透過企劃，讓男籃與女籃在同一個舞台上共同發聲，展現屬於台灣籃球最完整、最多元的一面。此外，本次企劃拍攝中球員所穿著之服裝，特別與台灣服裝品牌 INMORIES 合作。品牌以「記憶」為核心，透過自在、中性的設計風格，將情感與故事融入日常穿搭，呼應本次婦女節企劃以人物故事為出發，呈現籃球與生活緊密連結的樣貌。

本次婦女節主題企劃《Nothing But Same Love》將延伸自TPBL深受球迷喜愛的《一百種喜歡籃球的原因》系列，並以「跨界對話」為核心，邀請四組TPBL男籃球員與WSBL女籃球員，分享彼此對籃球的熱愛、共同經歷與生命故事。企劃將不以比賽紀錄為主，而是以人為出發點，呈現運動員之間跨越性別、領域與聯盟的珍貴連結，透過陸續推出四組專訪故事與趣味短影音，包含林信寬與徐詩涵、蔣淯安與黃湘婷、雷蒙恩與宋佩欣，以及簡祐哲與黃鈴娟，透過四組不同背景、不同位置、但同樣熱愛籃球的運動員，向球迷傳遞「籃球不因性別而被定義」女籃有許多值得被看見的力量，而她們的故事，也值得被更多人聽見。

TPBL會長莊瑞雄表示，希望今年三月能讓更多球迷注意到女籃的精彩與努力，並期待未來持續推動更多結合男籃、女籃的內容，讓台灣籃球文化的視野更加寬廣、更加完整。

