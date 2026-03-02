冬奧》設宴慰勞選手 李洋打完棒球感受到陳映竹轉戰滑冰不易

運動部長李洋（中）和代表團成員合影。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕 2026米蘭-科爾蒂納冬季奧運已於當地時間 2 月 22 日圓滿落幕。中華奧會今中午舉辦代表團返國餐會，由運動部李洋部長與中華奧會主席蔡家福共同慰勉選手精彩表現及後勤團隊的辛勞；代表團林廷芳總領隊、競速滑冰選手陳映竹、雪車選手林欣蓉與林頌恩，以及各隊教練及團本部人員等均出席參加。

本届米蘭冬奧台灣代表團共有9名選手取得雪車、花式滑冰、競速滑冰、越野滑雪及阿爾卑斯式滑雪5項競賽項目的8席參賽資格。其中雪車、男子花式滑冰及越野滑雪都是我國暌違多年再度取得冬奧參賽資格。這5支隊伍分布在義大利北部 4 個相距1-200公里遠的賽區，也為本屆賽會的後勤行政工作帶來許多挑戰。

儘管此次代表團未獲得獎牌，但每位選手在場上奮戰的畫面都令人敬佩及感動。女子單人雪車林欣蓉在賽前訓練時身體略有不適，但她與雙人雪車隊友林頌恩、梁宥婕在高速滑行中穩定發揮，為我國雪車在項目累積寶貴的奧運經驗。

女子競速滑冰陳映竹從滑輪溜冰轉戰滑冰 3 年後，在500公尺項目擊敗歐洲多國選手並創下台灣隊參加冬季奧運隊史最佳成績。花滑李宇翔在短曲以個人最佳成績擠進晉級名單後，長曲決賽則繳出零失誤表現完賽。

阿爾卑斯式滑雪李玟儀與張天將，都在艱困的高山滑雪道上克服挑戰順利完賽；越野滑雪余睿與李杰翰，也堅持到底完成賽事累積奧運經驗；女子選手余睿更在堪稱雪地馬拉松的50公里傳統式項目取得亞洲選手最佳成績。

部長李洋特別點名到場的選手、競速滑冰女將陳映竹，由於陳映竹過去是滑輪溜冰選手，之後才改練滑冰。李洋表示，陳映竹創下台灣在冬奧的新紀錄，且轉項真的不容易，「就像我前幾天去打了棒球，我覺得真的隔行如隔山，雖然網路上說我應該滿容易揮到的，但這個棒子比較重一點，真的不容易，雖然看得到球，但揮不太到，我真的覺得要給陳映竹選手很大的鼓勵，這真的非常不容易。」

李洋也提到，今天有幾位沒辦法來到現場的選手，也要為他們致上最深的謝意，「因為他們讓更多人認識更多年輕選手，並了解到冬季項目在台灣是有機會發展的。」

