冬奧》拚奧運3年燒光600萬 陳映竹創台灣最佳紀錄還要拚下一次

陳映竹。

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣滑冰女將陳映竹在這次米蘭-科爾蒂納冬季奧運女子競速滑冰500公尺拿下第11名，締造台灣在冬奧最佳成績。不過，冬季運動訓練不易，今天在返國餐會上，她透露，備戰奧運這3年燒了近600萬，她認為，台灣並非沒有人才，只是缺乏經費和場地，她也期待冬季運動能有更多資源，有更多台灣選手站上這個舞台。

31歲的陳映竹過去為滑輪溜冰選手，生涯累積6面世錦賽獎牌，但因奧運沒有滑輪賽事，為了能前進五環殿堂，她在2023年決心轉戰難度更高的滑冰，並在去年亞冬運摘下我國史上首面獎牌。

首度前進五環殿堂，陳映竹提到，比賽前一天心情相當緊張，但當踏進賽場，緊張感全部消失，「其實我在奧運的目標設定，就是享受比賽、突破自己，我在比賽的當天到現場時，其實是被現場觀眾的情緒感染，整個人很陶醉在比賽現場，彷彿全場就是關注我一個人在比賽，雖然比賽過程可能不這麼完美，但還是很謝謝自己在比賽中拿出最好一面。」

這次參與奧運也顛覆陳映竹對於大型國際賽想像，「本來以為奧運大家會很拘束，但我在選手村感受到很多國外選手的熱情，大家還會躺在躺椅上曬太陽，心情好像很Chill，後來想想這樣放鬆心情也很好，不然過於緊繃，腦袋也會很疲乏，我在比賽前也有去躺一下體驗看看。」

不過，冬季運動在台灣發展不易，尤其像大道競速滑冰在台灣基本上沒有任何場地，訓練只能到國外，經費成為最大考驗。陳映竹透露，備戰奧運這3年來花費大約600萬，雖然有政府經費挹注，仍燒光她之前的獎金，但她還是想要繼續拚，不僅想要成績更上層樓也希望能提攜後輩，「台灣不是沒有人才，但經費也是一個門檻，若國家願意培養，其實是有機會爭取好成績的。」

