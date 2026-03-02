自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》為台灣應援 綠營租借台南善化千人場地轉播台日大戰

2026/03/02 15:03

2026WBC世界棒球經典賽，6日晚上「台日大戰」，民進黨台南市黨部將在善化文康育樂中心舉辦轉播應援派對，號召民眾一起來為台灣選手加油。（記者劉婉君攝）2026WBC世界棒球經典賽，6日晚上「台日大戰」，民進黨台南市黨部將在善化文康育樂中心舉辦轉播應援派對，號召民眾一起來為台灣選手加油。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕2026WBC世界棒球經典賽即將開打，3月6日晚上的「台日大戰」尤其受到關注，民進黨台南市黨部當晚租借台南善化文康育樂中心，將舉辦台日大戰轉播應援派對，除邀請當地三級棒球及社區棒球隊，也號召民眾一同為台灣選手熱情加油。

民進黨台南市黨部主委、立委郭國文表示，棒球可說是我國的國球，他本身也很喜歡棒球，只是沒有太多時間可以到球場觀賽，而經典賽這麼大型的世界級賽事，許多國人都很關心，因此，藉由購買球賽公播權及租借場地，希望讓無法出國到現場為台灣選手加油的民眾，可以透過轉播，一起應援。

當天場地約可容納1000人，比賽預計下午6時開始，座位有限，建議民眾提早入場，採席地而坐方式，免費且自由入場，現場將有主持人帶領民眾一同應援。

郭國文說，上屆世界棒球12強時，民進黨市黨部也曾舉辦2場轉播應援活動，不過當時活動地點在台南後火車站，而此次台南市政府在永華市政中心有應援活動，市黨部則選擇在南科區辦理，因附近過去較少有類似的活動，且當地三級棒球相當發展，許多職棒選手均出身於這裡的棒球隊，應援活動也會邀請相關球隊與社區棒球隊一起參加。

