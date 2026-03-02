高球》老虎伍茲曾創多項歷史紀錄 美國高協兩大業餘賽冠軍盃以他來命名

以老虎伍茲命名的獎盃、獎牌。（USGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕美國高爾夫球協會宣佈將重新設計美國業餘錦標賽的冠軍獎牌以及美國青少年業餘錦標賽冠軍獎杯，並將以高球名將老虎伍茲命名，來表彰他在高爾夫的輝煌戰績以及在業餘高爾夫領域無與倫比的成就，致敬傳奇。

業餘時代，老虎伍茲就創造了輝煌成績，是唯一一位連續3次贏得美國青少年業餘錦標賽冠軍和連續3次贏得美國業餘錦標賽冠軍的球員，這一壯舉至今無人能及。今年的第126屆美國業餘錦標賽以及第78屆美國青少年業餘錦標賽的冠軍得主，將獲得全新設計的老虎伍茲獎章、老虎伍茲獎杯。

請繼續往下閱讀...

「伍茲重新定義了業餘高爾夫的極限，」美國高爾夫協會首席執行官萬恩‌（Mike Whan）表示，「在其青少年以及業餘時期，伍茲取得的成就創造了歷史紀錄，樹立了卓越的新標桿。以他的名字命名美國業餘錦標賽獎章以及美國青少年業餘錦標賽獎杯，將會讓未來冠軍與這位塑造了現代高爾夫運動的傳奇人物緊密聯繫在一起。」

伍茲在1991年至1993年連續3年奪得美國青少年業餘錦標賽冠軍，隨後又在1994年至1996年連續3年贏得美國業餘錦標賽冠軍。青少年時期和業餘時期的戰績，為他輝煌的職業生涯奠定了基礎。職業生涯里，伍茲總共贏得9個美國高協主辦的錦標賽冠軍，其中包括2000年、2002年和2008年美國公開賽冠軍。這個數字，讓伍茲追平了傳奇名將波比·瓊斯（Bobby Jones）的歷史記錄，成為贏得美國高協主辦賽事最多的球員之一。

賽場之外，伍茲對高爾夫運動的影響也是意義深遠。他幫助高爾夫運動走向世界，吸引了更多觀眾，激勵了一代又一代的青少年球員，並提升了業餘比賽的知名度和重要性，使其成為通往高爾夫最高水平的途徑。 2024年，他榮獲美國高爾夫協會最高榮譽——波比·瓊斯獎。

「美國高協及其主辦的錦標賽在我的人生中扮演了舉足輕重的角色，」伍茲說道，「美國青少年業餘錦標賽和美國業餘錦標賽是我成長過程中的重要里程碑，無論作為一名高爾夫球手還是一個人，都受益匪淺。能夠獲得這樣的認可，我感到無比榮幸，希望這能激勵年輕球員追逐夢想，並讓他們懂得欣賞這項運動的歷史和價值。」

過去，美國高協也有著以高球名將命名賽事冠軍獎勵的傳統，其主辦的兩場大滿貫賽事：美國公開賽的冠軍獎牌以傑克·尼克勞斯（Jack Nicklaus）的名字命名；美國女子公開賽的冠軍獎牌則以米奇·懷特（Mickey Wright）的名字命名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法