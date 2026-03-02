體壇》台灣運動文化展3月6到9日花博盛大登場 超過40位南韓啦啦隊女神見面會

韓啦登台超過40位女神見面會。（SPORTsLAND提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕 2026 SPORTsLAND 台灣運動文化展將在 3月6日（五）到 9 日（一）伴隨著超大螢幕的台灣棒球直播派對於花博爭艷館展開！今年持續擴大規模，從體育賽事到運動文化再到應援文化，活動豐富多元，而且只要下載「SPORTsLAND APP」即可免費入場，現場還有多項會員任務可以累積MVP POINTS，讓更多人可以用實際行為一起參與到台灣的運動文化之中。

本屆活動的重要亮點，除了台灣棒球直播派對，要和所有球迷一起為台灣隊加油之外，最受矚目的就是啦啦隊舞台的見面會，本次特邀12位南韓職業棒球啦啦隊來台，從隊長級到寶藏女孩一次滿足，以及在台發展的啦啦隊共計超過 40位女神，夢幻連動。現場還有近期新興運動匹克球的體驗球場、2026年世界盃足球賽各國國家隊商品、以張泰山為首的多位棒球球星見面會、職業運動吉祥物的遊行活動，和STANCAVE的運動選品店，將有各種不同運動IP的商品於現場販售，以及17 LIVE 演唱會，帶來「運動x音樂」的跨界演出。

SPORTsLAND 是台灣運動產業的新嘗試，希望透過「行動」來累積會員點數MVP POINTS，將與運動相關的大小事變成「會員任務」，讓不論是運動的「參與者」或「觀賞者」，都可以變成台灣運動文化的玩家，一起來解任務，賺點數，換禮物。2026 的台灣運動文化展就是 SPORTsLAND 的首次大型會員活動，現場只要下載「SPORTsLAND APP」即可免費入場，成為會員後，針對不同族群、不同展區也都設定了不同的任務，依照任務的難易度決定 MVP PIONTS 的數量，只要完成任務，獲取 MVP POIONTS 後，則可以兌換禮物，像是簽名球、電動腳踏車、限定商品或活動優先體驗券等。

世界棒球經典賽在東京火熱開打，SPORTsLAND 3月6到8日 3天都將在運動文化展巨型螢幕登場，三天的台灣隊賽程皆有直播，由人氣應援團長帶領球迷一起熱血應援，同時也會有運彩協進會、17 LIVE 抽獎送好禮！

另外，3月6日台籃球星阿巴西於 CONSCIOUS 籃球藝術特展舉辦見面會、棒壇傳奇張泰山3月8日於直播派對舞台和球迷相見；3月7日 TPVL 桃園雲豹飛將啦啦隊桃氣女孩、3月8日味全龍威弟、富邦悍將富藍奇、新竹攻城獅瑞迪和台北伊斯特兔之助等人氣吉祥物，以及《宇宙啦啦隊》都將進行全場大遊行。運動文化展最熱門的啦啦隊舞台區，今年擴大成三面舞台，並且安排專屬攝影高台，讓球迷無死角與女神見面，展開簽名、拍照會！更是特邀韓國3組共12名啦啦隊，其中包含車睿娜、龍京雅、徐如辰、宋晈校、趙多彬、申惠齡、劉世理、鄭嘉睿、信妃、朴智英、朴慧仁與李奎利，從隊長級到潛力寶藏女孩的 K-Cheer Team 豪華陣容，加碼推出限定「超大人生四格」限量拍攝！

邀請台灣棒籃排8支職業運動人氣啦啦隊女孩，其中不乏鄭熙靜、金吉娜、吳瑞律、金世星、李藝斌與金海莉，本土啦啦隊更是以「桃氣女孩」作為整個活動的應援大使，將會在3月7日下午在場內繞場遊行，跟現場觀眾互動，展現屬於台灣的應援文化。今年共計超過40名啦啦隊出席，四天活動與粉絲簽名合照一次滿足，每場人數有限。

