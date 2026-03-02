自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

體壇》台灣運動文化展3月6到9日花博盛大登場 超過40位南韓啦啦隊女神見面會

2026/03/02 15:26

韓啦登台超過40位女神見面會。（SPORTsLAND提供）韓啦登台超過40位女神見面會。（SPORTsLAND提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕 2026 SPORTsLAND 台灣運動文化展將在 3月6日（五）到 9 日（一）伴隨著超大螢幕的台灣棒球直播派對於花博爭艷館展開！今年持續擴大規模，從體育賽事到運動文化再到應援文化，活動豐富多元，而且只要下載「SPORTsLAND APP」即可免費入場，現場還有多項會員任務可以累積MVP POINTS，讓更多人可以用實際行為一起參與到台灣的運動文化之中。

本屆活動的重要亮點，除了台灣棒球直播派對，要和所有球迷一起為台灣隊加油之外，最受矚目的就是啦啦隊舞台的見面會，本次特邀12位南韓職業棒球啦啦隊來台，從隊長級到寶藏女孩一次滿足，以及在台發展的啦啦隊共計超過 40位女神，夢幻連動。現場還有近期新興運動匹克球的體驗球場、2026年世界盃足球賽各國國家隊商品、以張泰山為首的多位棒球球星見面會、職業運動吉祥物的遊行活動，和STANCAVE的運動選品店，將有各種不同運動IP的商品於現場販售，以及17 LIVE 演唱會，帶來「運動x音樂」的跨界演出。

SPORTsLAND 是台灣運動產業的新嘗試，希望透過「行動」來累積會員點數MVP POINTS，將與運動相關的大小事變成「會員任務」，讓不論是運動的「參與者」或「觀賞者」，都可以變成台灣運動文化的玩家，一起來解任務，賺點數，換禮物。2026 的台灣運動文化展就是 SPORTsLAND 的首次大型會員活動，現場只要下載「SPORTsLAND APP」即可免費入場，成為會員後，針對不同族群、不同展區也都設定了不同的任務，依照任務的難易度決定 MVP PIONTS 的數量，只要完成任務，獲取 MVP POIONTS 後，則可以兌換禮物，像是簽名球、電動腳踏車、限定商品或活動優先體驗券等。

世界棒球經典賽在東京火熱開打，SPORTsLAND 3月6到8日 3天都將在運動文化展巨型螢幕登場，三天的台灣隊賽程皆有直播，由人氣應援團長帶領球迷一起熱血應援，同時也會有運彩協進會、17 LIVE 抽獎送好禮！

另外，3月6日台籃球星阿巴西於 CONSCIOUS 籃球藝術特展舉辦見面會、棒壇傳奇張泰山3月8日於直播派對舞台和球迷相見；3月7日 TPVL 桃園雲豹飛將啦啦隊桃氣女孩、3月8日味全龍威弟、富邦悍將富藍奇、新竹攻城獅瑞迪和台北伊斯特兔之助等人氣吉祥物，以及《宇宙啦啦隊》都將進行全場大遊行。運動文化展最熱門的啦啦隊舞台區，今年擴大成三面舞台，並且安排專屬攝影高台，讓球迷無死角與女神見面，展開簽名、拍照會！更是特邀韓國3組共12名啦啦隊，其中包含車睿娜、龍京雅、徐如辰、宋晈校、趙多彬、申惠齡、劉世理、鄭嘉睿、信妃、朴智英、朴慧仁與李奎利，從隊長級到潛力寶藏女孩的 K-Cheer Team 豪華陣容，加碼推出限定「超大人生四格」限量拍攝！

邀請台灣棒籃排8支職業運動人氣啦啦隊女孩，其中不乏鄭熙靜、金吉娜、吳瑞律、金世星、李藝斌與金海莉，本土啦啦隊更是以「桃氣女孩」作為整個活動的應援大使，將會在3月7日下午在場內繞場遊行，跟現場觀眾互動，展現屬於台灣的應援文化。今年共計超過40名啦啦隊出席，四天活動與粉絲簽名合照一次滿足，每場人數有限。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中