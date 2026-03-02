全民運動》續約更想留台灣 蜜大腿女神河智媛期待挑戰《勇者之巔》

蜜大腿女神河智媛（右）。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕第二屆《勇者之巔 Path of the Brave》5月31日將在台北市政府市民廣場、8月1日於高雄展覽館南館接力熱血登場，我國體育運動總會特地邀請職棒樂天女孩河智媛擔任活動大使，共同投入全民運動，南韓籍「蜜大腿女神」也透露，與東家續約後更想留在台灣。

「能夠參加這項活動，感覺非常榮幸。由於本身熱愛運動，所以《勇者之巔》對我來說相當有意義。希望下次有機會，也可以共襄盛舉，親自參與其中的挑戰關卡。」人氣極旺的河智媛還透露，休賽季等待續約期間深刻感受到外界關心，「因為我想留在樂天，粉絲們也一直問我：『還會一起努力嗎？』表達想繼續和我在一起的心意。在那段等待的時間裡，我想繼續留在台灣的心意也變得更加堅定。」

為配合政府推動「競技運動全民化」政策，本屆《勇者之巔》擴大舉辦規模至台北與高雄雙城，此次以全民參與的運動挑戰為核心，結合城市場域與多元項目設計，降低參與門檻、提升觀賞互動性，包括體能障礙賽、田徑60米短跑、田徑60米跨欄、美式躲避球、定向越野、匹克球、雙人計時技術挑戰賽等。

