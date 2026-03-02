李洋「大寶貝」接棒 王齊麟代言「2026運動在南科」

邁入第9年的「運動在南科」，由奧運羽球雙打金牌王齊麟擔任活動代言人。（南科管理局提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕2026「運動在南科」千人健走活動，將於28日登場， 繼去年請來2屆奧運羽球雙打金牌、現為運動部長的李洋擔任代言人，今年將由李洋的「大寶貝」、奧運金牌搭檔王齊麟接棒，與去年南科盃羽球賽前3名的園區廠商隊伍進行羽球友誼賽，活動目前已吸引超過2000人報名。

由南科管理局主辦的「運動在南科」活動，今年已邁入第9年，首度邀請王齊麟擔任活動代言人，將於鷹萬南科健康生活館參加羽球友誼賽，透過運動交流，與園區從業人員及民眾一同感受運動的魅力與熱情。

當天活動包括千人健走、園遊會、羽球友誼賽、運動趣味闖關等，其中，千人健走活動自2月25日中午開放報名後，不到1天就已突破千人，目前累計有2119人報名，反應相當熱烈，報名將於11日截止，健走路線沿園區主要幹道行進，沿途設有中繼補給站，台積電、聯電、台灣康寧及緯穎智造等園區指標廠商均將參與設站，展現企業共同推動健康職場的行動力。

今年特別規劃的運動趣味闖關區，讓民眾透過挑戰遊戲體驗匹克球、圓網球及躲避盤等新興運動，打造兼具運動、交流與休閒的大型園區健康盛會。

