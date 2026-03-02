自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

李洋「大寶貝」接棒 王齊麟代言「2026運動在南科」

2026/03/02 15:45

邁入第9年的「運動在南科」，由奧運羽球雙打金牌王齊麟擔任活動代言人。（南科管理局提供）邁入第9年的「運動在南科」，由奧運羽球雙打金牌王齊麟擔任活動代言人。（南科管理局提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕2026「運動在南科」千人健走活動，將於28日登場， 繼去年請來2屆奧運羽球雙打金牌、現為運動部長的李洋擔任代言人，今年將由李洋的「大寶貝」、奧運金牌搭檔王齊麟接棒，與去年南科盃羽球賽前3名的園區廠商隊伍進行羽球友誼賽，活動目前已吸引超過2000人報名。

由南科管理局主辦的「運動在南科」活動，今年已邁入第9年，首度邀請王齊麟擔任活動代言人，將於鷹萬南科健康生活館參加羽球友誼賽，透過運動交流，與園區從業人員及民眾一同感受運動的魅力與熱情。

當天活動包括千人健走、園遊會、羽球友誼賽、運動趣味闖關等，其中，千人健走活動自2月25日中午開放報名後，不到1天就已突破千人，目前累計有2119人報名，反應相當熱烈，報名將於11日截止，健走路線沿園區主要幹道行進，沿途設有中繼補給站，台積電、聯電、台灣康寧及緯穎智造等園區指標廠商均將參與設站，展現企業共同推動健康職場的行動力。

今年特別規劃的運動趣味闖關區，讓民眾透過挑戰遊戲體驗匹克球、圓網球及躲避盤等新興運動，打造兼具運動、交流與休閒的大型園區健康盛會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中