桌球》林昀儒世界排名回到第7 莫雷加德第2創生涯最佳

林昀儒獲得新加坡大滿貫賽男單亞軍後，世界排名持續回升。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第10週世界排名，台灣一哥林昀儒昨天獲得新加坡大滿貫賽男單亞軍後，進帳生涯最高的1400分積分，排名也超越日本新星松島輝空，回升至第7，也是他自2024年9月以來的最佳名次；在4強賽不敵林昀儒的瑞典「六角戰士」莫雷加德則從第5躍居第2，創下生涯最佳。

王楚欽昨在新加坡奪下生涯第5座大滿貫賽男單冠軍後，總積分11225分穩坐世界球王寶座，新加坡站衛冕失利的林詩棟仍居第3，巴西名將卡德拉諾從第2掉到第4，日本一哥張本智和則從第4下滑至第5；法國「眼鏡弟」F.勒布朗還是第6；林昀儒和18歲的松島輝空排名互換，從第8小升至第7；中國新秀向鵬仍居第9，南韓一哥張禹珍新加坡站闖進8強，排名從13名回升至第10。

台將方面，馮翊新從生涯最佳的46下跌至50名，高承睿也下滑8名來到78，17歲小將郭冠宏也從75下探至81名，張佑安82名、廖振珽91名。

女單排名，世界排名前5沒有變動，依舊是孫穎莎、王曼昱、陳幸同、朱雨玲和蒯曼，王藝迪上升至第6，新加坡大滿貫賽打進4強的陳熠從第8上升至第7，再創生涯最佳，日本3名女將張本美和、早田希娜和伊藤美誠包辦8至10名。新加坡站挺進4強的德國女將溫特也進步4名，來到生涯最佳的11名。

台灣女將，一姐鄭怡靜依舊是18名，國泰女將李昱諄小升2名成為53名，重新奪回台灣二姐位置，葉伊恬從53滑落至57名；新加坡大滿貫賽從資格賽一路殺進32強的簡彤娟，從97大幅回升至64，創下自去年6月以來最佳；黃愉偼下跌5名來到72名；上週首度闖進世界前100名的17歲國泰小將彭郁涵，本週來到98名，再度寫下個人最佳排名。

