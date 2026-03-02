自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》林昀儒世界排名回到第7 莫雷加德第2創生涯最佳

2026/03/02 16:09

林昀儒獲得新加坡大滿貫賽男單亞軍後，世界排名持續回升。（取自WTT官網）林昀儒獲得新加坡大滿貫賽男單亞軍後，世界排名持續回升。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第10週世界排名，台灣一哥林昀儒昨天獲得新加坡大滿貫賽男單亞軍後，進帳生涯最高的1400分積分，排名也超越日本新星松島輝空，回升至第7，也是他自2024年9月以來的最佳名次；在4強賽不敵林昀儒的瑞典「六角戰士」莫雷加德則從第5躍居第2，創下生涯最佳。

王楚欽昨在新加坡奪下生涯第5座大滿貫賽男單冠軍後，總積分11225分穩坐世界球王寶座，新加坡站衛冕失利的林詩棟仍居第3，巴西名將卡德拉諾從第2掉到第4，日本一哥張本智和則從第4下滑至第5；法國「眼鏡弟」F.勒布朗還是第6；林昀儒和18歲的松島輝空排名互換，從第8小升至第7；中國新秀向鵬仍居第9，南韓一哥張禹珍新加坡站闖進8強，排名從13名回升至第10。

台將方面，馮翊新從生涯最佳的46下跌至50名，高承睿也下滑8名來到78，17歲小將郭冠宏也從75下探至81名，張佑安82名、廖振珽91名。

女單排名，世界排名前5沒有變動，依舊是孫穎莎、王曼昱、陳幸同、朱雨玲和蒯曼，王藝迪上升至第6，新加坡大滿貫賽打進4強的陳熠從第8上升至第7，再創生涯最佳，日本3名女將張本美和、早田希娜和伊藤美誠包辦8至10名。新加坡站挺進4強的德國女將溫特也進步4名，來到生涯最佳的11名。

台灣女將，一姐鄭怡靜依舊是18名，國泰女將李昱諄小升2名成為53名，重新奪回台灣二姐位置，葉伊恬從53滑落至57名；新加坡大滿貫賽從資格賽一路殺進32強的簡彤娟，從97大幅回升至64，創下自去年6月以來最佳；黃愉偼下跌5名來到72名；上週首度闖進世界前100名的17歲國泰小將彭郁涵，本週來到98名，再度寫下個人最佳排名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中