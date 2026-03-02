經典賽》郭彬提前退場無大礙！ 南韓隊主帥盛讚投打狀態比沖繩更好

李政厚。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊今天在熱身賽與日職阪神虎戰成3：3平手。總教練柳志炫賽後受訪盛讚球隊在投打兩端的狀態都在逐漸升溫。

南韓隊首局面對阪神強投才木浩人，單局4安拿2分，雖然2局下遭阪神逆轉，以2：3落後，不過金倒永5局上擊出陽春砲，助隊扳平戰局，兩隊終場就以3：3握手言和。

對於南韓隊目前的調整狀況，總教練柳志炫賽後受訪表示，與在沖繩集訓時相比，投手群整體的節奏與球威都變得更好，整體而言，這是正面訊號，打線方面也如預期般，打擊手感正在提升，這場比賽也延續了良好的狀態。

大聯盟打者以李政厚敲出2支安打，表現最為亮眼，惠特科姆（Shay Whitcomb）和金慧成雖然都沒有敲出安打，但柳志炫認為，從美國回來的球員才歸隊兩天，但今天也有人敲安，相信未來幾天他們的打擊手感會持續回溫。

有望在經典賽對戰台灣先發登板的郭彬，原本預定最多投3局，用球數為50至60球，但今天僅先發2局失3分、投35球就提前退場。對於今天的表現，郭彬對此表示，第一局結束後指甲裂開了，第2局無法用變化球搶下好球數，陷入不利的局面，對手只鎖定速球出手，他也強調，並不是因為指甲無法投球，這也不會影響到下一場比賽。

