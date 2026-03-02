台東朋友板凳準備好幫「玉米」加油 台東體育場2026經典賽四場次大螢幕直播

縣府規畫大螢幕直播賽事，供民眾一同觀看。（台東縣府提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打！台東子弟「玉米」林昱珉也將參賽。台東縣政府規劃自3月5日起至8日將於台東縣立體育場戶外大螢幕，辦理四場中華隊賽事現場加油直播活動。縣長饒慶鈴表示，棒球是台東的驕傲，邀請鄉親共襄盛舉，一起為中華隊集氣吶喊！

台東縣政府表示，世界棒球經典賽C組預賽將在東京巨蛋舉行，台灣隊3月5日將迎接首戰，對手為澳洲，6日迎戰地主日本，7日出戰捷克，8日碰上韓國，分組前2名球隊晉級美國複賽。

請繼續往下閱讀...

此次經典賽中華隊陣容中，包含林昱珉（美職響尾蛇）、林詩翔（台鋼雄鷹）、張峻瑋（日本軟銀）、鄭浩均（中信兄弟）及張育成（富邦悍將）皆是優秀的台東子弟。饒慶鈴縣長指出，這些選手都是台東之光，縣府特別安排大螢幕直播，讓鄉親能零時差為在地子弟兵與中華英雄們加油打氣。

為了進一步擴大應援氣勢，縣府教育處特別於3月6日晚間6點中日大戰時，邀集縣內學校基層棒球隊前往現場觀賽打氣。期待基層小球員及現場民眾並肩齊心，將台東最熱情、最震撼的應援聲傳遞給場上的將士們。

縣府教育處表示，本次規劃現場直播賽事為3月5日（四）11:00對戰澳洲、3月6日（五）18:00對戰日本、3月7日（六）11:00對戰捷克、3月8日（日）11:00對戰韓國。饒縣長強調，期盼透過大螢幕直播活動，讓台東球迷享受賽事、帶動台東的體育風氣。#

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法