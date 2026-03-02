自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》最香「浪愛抱豹」主題週 電豹女實戰球衣限量抽

2026/03/02 16:59

台啤雲豹推出最香「浪愛抱豹」主題週。（台啤雲豹提供）台啤雲豹推出最香「浪愛抱豹」主題週。（台啤雲豹提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕桃園台啤永豐雲豹本週末迎接馬年首次主場週，3月7、8日分別迎戰新竹御嵿攻城獅及新北國王，球團再度攜手直播平台「浪LIVE」，共同在中壢國民運動中心打造最香的「浪愛抱豹」聯名主題週，不僅帶來滿滿的粉紅浪漫氛圍，更有女孩甜心秀與實戰球衣抽獎等主題活動，號召全體豹迷進場相挺。

「浪LIVE」近年與雲豹球團合作，攜手培育專屬啦啦隊品牌「浪LIVE電豹女」，將線上直播能量延伸至職籃舞台，打造結合運動、娛樂與互動體驗的創新觀賽文化，本次聯名主題週要讓球迷不僅在場上感受熱血賽事，更在場下體驗甜蜜浪漫的沉浸式互動氛圍。3月7日週六超燃MC「星岑」將與電豹女人氣成員「草莓」攜手進行賽前直播，帶領球迷開箱主場「TBL Store」商店的限定商品與優惠活動；3月8日週日賽前星岑、小祿兩位主場MC更聯手推出神秘企劃，將帶給線上球迷最驚喜的獨家直播內容。

此外，週末兩天賽事分別邀請人氣直播主「點兒」與「甯兒」擔任開球嘉賓，賽前開場表演將由多位主播以及浪LIVE電豹女先後帶來甜度豹表的精彩演出，兩天賽事中場與賽後時間也將由女孩們帶來不同以往的魅力表演；週日賽後更祭出「浪LIVE電豹女」實戰球衣抽獎活動，幸運豹迷有機會把充滿女孩專屬記憶的戰袍帶回家。

