體育 即時新聞

經典賽》12強曾「助」陳傑憲開轟 「結印哥」赴日喊1句讓網暴動！

2026/03/02 19:18

12強冠軍賽上，一位球迷因為結印爆紅。（圖翻攝自Threads）12強冠軍賽上，一位球迷因為結印爆紅。（圖翻攝自Threads）

〔即時新聞／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽（WBC）即將開打，大家都相當期待台灣隊這次能夠再創佳績。2024年11月世界棒球12強賽台灣奪冠的最終戰上，一位在觀眾席「結印」的球迷，因為剛結完印「台灣隊長」陳傑憲就轟出全壘打而爆紅，被鄉民封為「結印哥」。這次經典賽台灣隊出征，有網友發文呼叫結印哥，盼望「玄學之力」再次發揮，結果還真釣出本尊回覆「我準備好了」，讓鄉民暴動！

網路流傳已久的「中職阿北結印教學」。（圖翻攝自臉書粉專「葉小星的漫畫桶」）網路流傳已久的「中職阿北結印教學」。（圖翻攝自臉書粉專「葉小星的漫畫桶」）

先前12強冠軍賽上，東京巨蛋本壘後方一位台灣球迷意外掀台日社群熱議，當時導播Take到他在觀眾席上比出結印手勢，有其他眼尖球迷發現，這位大哥端出的是在台網流傳已久「中職結印」，當時比的手勢為「全壘打」，令人感到驚奇的是，大哥比完全壘打結印後，陳傑憲真的就轟出全壘打。

結印哥買下台灣隊所有比賽入場票，高喊「準備好了」。（圖翻攝自Threads）結印哥買下台灣隊所有比賽入場票，高喊「準備好了」。（圖翻攝自Threads）

後來得知結印哥本名洪君明，是位資深房仲，12強賽事期間和同為棒球迷的朋友一同到東京為台灣隊應援，為此他在網上惡補結印手勢。他笑稱，當時朋友還跟他說「不要貪心，結個二壘安打的印就好，我跟他說不行，這一定要全壘打」，沒想到結到一半陳傑憲就轟出去，他和朋友都嚇到，但覺得結印不能斷，於是他的手就維持結印的手勢，然後被拍到。

結印哥爆紅後，鄉民們紛紛大讚「法力高強」，這次經典賽登場，台灣有球迷在Threads上發文呼叫結印哥，結果還真釣出本尊親自回覆，可以看到他貼出台灣自5日首戰對陣澳洲、6日對陣日本、7日對陣捷克、8日對陣韓國的入場票全都包下，霸氣寫下「結印哥準備好了！」

鄉民們看到後暴動，「台日SSS！太狂了」、「結印哥教教大家，一起發功！」、「這幾張票國家都有義務讓你報公帳」、「玄學之力發功」、「你是全台的希望」、「你跟josh是兩座護國神山交給你了」、「靠你再一次征服世界！」、「有結印哥在我就放心了」、「Team Taiwan大利多，感謝結印超人」、「靠你發威了！加油！」

