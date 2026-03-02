自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》投到指甲流血退場 南韓王牌郭彬：「雖然只是熱身賽，但我很生氣」

2026/03/02 18:09

經典賽》投到指甲流血退場 南韓王牌郭彬：「雖然只是熱身賽，但我很生氣」郭彬。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕經典賽南韓隊今在大阪京瓷巨蛋和阪神虎進行公辦熱身賽，26歲王牌郭彬僅先發投完2局失3分，就因指甲流血而提前退場，他對自己的投球內容感到自責，也不想以指甲斷裂當做藉口，還說：「雖然只是熱身賽，但我很生氣。」

南韓今和阪神戰成3：3握手言和，總教練柳志炫對於整理表現感到滿意，認為投、打都有正面訊息出現，還表示是一場能讓人產生期待感的比賽。南韓共動用6名投手，僅先發投手郭彬失分，他也對自己被敲3安打及送出1次保送的表現並不滿意。

郭彬在1局下展現王牌氣勢，3上3下解決對手，還以156公里速球三振近本光司，讓1局上就先得2分的南韓隊，顯得士氣十足。只是郭彬在2局下1出局投出保送後，狀況急轉直下，接著被敲安加上對方高飛犧牲打，以及兩支適時二壘安打，單局就失3分讓比分遭逆轉，而南韓在5局上靠金倒永開轟追平比數。

事實上，郭彬投完1局時時指甲已出現裂痕，第2局後更斷裂見血，但他未將表現不佳歸咎於傷勢。「我不想找藉口。」郭彬坦言問題出在未能擺脫投出保送的壓力，「在這種短期賽事，就算投出保送也應該全力投球，但我一直沒辦法把球數掌握在有利局面，反而想避免保送，變成只能在打者可以鎖定直球的時機，把直球投出去。」

柳志炫則指出，原本規畫郭彬投3局、60球內，但考量指甲不適與下一場比賽，沒有必要勉強再投1局。

